Era il cumbat musical tranter las terras europeicas ha corona lavagà. Quest onn duaja il contest da giubileum dentant avair lieu. Igl è numnadamain la 65avla ediziun da L’Eurovision Song Contest. Il candidat svizzer è il medem sco elegì gia il 2020 Gjon Muharremaj alias Gjon’s Tears. Sch’il giuven da Friburg cun ragischs en l’Albania n’è betg vid far musica lura è el scolast primar. El fa dentant savens musica, pertge quai è sia gronda passiun.

Nagin problem cun concurrenzas

Cun nov onns haja Gjon chantà «Can’t Help Falling In Love» d’Elvis Presley per ses tat. Quel saja stà uschè commuventà ed intgantà da la vusch da ses biadi ch’el ha immediat annunzià el tar ina castingshow en l’Albania. Ed il terz plaz en quell’emissiun ha dà raschun al tat. Motivà da quai success è Gjon lu era sa participà en Svizra tar «Die grössten Schweizer Talente» ed en Frantscha tar l’emissiun «The Voice of France». Tar omaduas emissiun ha el cuntanschì il mezfinal.

Ina maschaida d’influenzas

Sper Elvis Presley inditgescha Gjon era Cesária Évora, David Bowie sco era Grace Jones sco sias influenzas impurtantas. En ses studi ha el era emprendì da jodlar, chant classic, chinais ed indic. Pia in matg giagl da stils da musica. Quai audan ins era en sia chanzun per l’ESC «Tout l’univers». Sper elements classics sco per exempel il clavazin ed ils artgists datti era elements electronics. Cun quella maschaida vul Gjon’s Tears crear in agen mund musical e cun quai era dumagnar uschè lunsch sco pussibel en la rangaziun. Forsa schizunt egualisar il resultat da Luca Hänni dal 2019.

Trais variantas

L’uniun europeica da radio EBU vulan manar atras il 2021 l’ESC ed han per quai intent preschentà trais scenaris pussaivels. Ils organisaturs san gia ussa ch’i na vegn betg ad avair lieu cun in grond public. En l’emprim scenari èn artistas ed artists ensemen cun ina pitschna delegaziun da lur pajais a Rotterdam ston là dentant tegnair en in concept da protecziun. Tar il segund scenari restan las bands a chasa. Las chanzuns vegnan preschentadas avant in pitschen public en la halla da concert cun moderaziun. L’ultim scenari fiss senza public e cumplettamain virtual. Era sche blers speran sin l’emprim scenari èn il segund ubain il terz mumentan pli realistics.