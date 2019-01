A l'Eurosonic , il link avra en ina nova fanestraa Groningen en Ollanda sa rimnan onn per onn passa 300 artistas ed artists da tuts geners da musica ch'ins po s'imaginar. Per gronda part èn quai artists ch'èn anc betg enconuschents sin plaun internaziunal. Ord quest motiv è l'Eurosonic Festival er uschè interessant per bookers, schurnalists, producents, organisaturs e promoturs.

Booker? Promoter? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Booker: Tschertga musicists per concerts e festivals. El è savens betg l'organisatur d'in concert u d'in festival. Savens tschertga in booker gist per plirs eveniments artists.

Tschertga musicists per concerts e festivals. El è savens betg l'organisatur d'in concert u d'in festival. Savens tschertga in booker gist per plirs eveniments artists. Promoter: Promova in artist. Quai munta ch'el organisescha termins sco per exempel registraziuns u intervistas e surprenda il marketing per l'artist.

Promova in artist. Quai munta ch'el organisescha termins sco per exempel registraziuns u intervistas e surprenda il marketing per l'artist. Organisatur: Organisescha festivals e concerts. El engascha in booker che tschertga per el artists adattads per ses eveniment.

Sper ils bun 300 concerts en 29 differents locals uffizials datti era anc podiums, preschentaziuns e lavuratoris. Ins sa pia dir, che Groningen è in dals lieus impurtants per il futur da la musica europeica.

L'istorgia da l'Eurosonic

Maletg 1 / 8 Legenda: Ils lieus dal Eurosonic Festival èn repartì per l'entira cità enturn RTR, Dominic Pohle Maletg 2 / 8 Legenda: "The Barn" - ina tribuna erigida sc'in clavà american. Qua han oravant tut sunà ils rockers. RTR, Dominic Pohle Maletg 3 / 8 Legenda: Ina da las tribunas en baselgia RTR, Dominic Pohle Maletg 4 / 8 Legenda: Era divers Svizzers han sa participà al Eurosonic Festival a Groningen. Qua Danitsa RTR, Dominic Pohle Maletg 5 / 8 Legenda: In'ulteriura gruppa svizra che ha sa preschentà durant l'Eurosonic Festival: Odd Beholder RTR, Dominic Pohle Maletg 6 / 8 Legenda: Insaquantas gruppas han era savì persvader cun costums ed illuminaziuns spezialas RTR, Dominic Pohle Maletg 7 / 8 Legenda: Speziala atmosfera en in'ulteriura baselgia a Groningen en Ollanda RTR, Dominic Pohle Maletg 8 / 8 Legenda: Ina da las tribunas spezialas da l'entir festival è la tribuna en il planetari. RTR, Dominic Pohle

1986 ha l'emprima ediziun gì lieu a Groningen en Ollanda. Da lez temp anc cun il num «Holland-Belgium festival» e sco cumbat musical tranter bands da pop ollandaisas e belgias. Era la EBU (uniun europeica dals radios) è gia baud sa participada a quest festival. Onn per onn è il program vegnì schlargià sco per exempel cun conferenzas e preschentaziuns da l'industria da musica. Ma pertge ha quest festival lieu en ina citad che n'è betg uschè enconuschenta?

Groningen... Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen è duas uras en il nord da la chapitala Amsterdam

ha 231'000 abitants

ha ina universitad fundada l'onn 1614 ed ina scol'auta cun bun 50'000 students

Sch'ins va tras la citad da Groningen ves'ins bleras butias e locals moderns. Sper quella part moderna e giuvenila datti dentant era blers bajetgs istorics sco per exempel las baselgias. Quai dat ina buna maschaida tranter moderna ed vegl. In pitschen secret da Groningen è, ch'insaquantas gruppas da renum van en quest lieu pauc enconuschent per dar concerts d'emprova avant lur turnea. Musicists sco per exempel Muse u Rag'n'Bone Man èn perquai gia stads a Groningen. Pia èsi la cumbinaziun ord l'infrastructura gista ed il status sco tip secret en la scena da la musica che fa che Groningen è il lieu ideal per quest eveniment.

