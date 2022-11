Ils 16 da november 1897 è naschì a Fidaz il poet Hans Fontana. Sco figl da Josef Fontana e Margreta Capaul, ina famiglia rumantscha da Flem, ha el frequentà ensemen cun ses frars Zacharias e Jakob la scola a Flem ch'era da gliez temp spirontamain per tudestg. Avant tschientaners avevan ses antenants da vart dal bab midà lur num «Brunner» en «Fontana» e «Hans» è pli tard sa numnà «Gian». Ses emprims texts ha el scrit per tudestg. Il 1914 ha el cumenzà il seminari da magisters a Cuira nua ch'el ha per l'emprima giada survegnì instrucziun rumantscha dal magister e spiritual Gion Cahannes da Dardin. Là è el vegnì confruntà cun il rumantsch (sursilvan) en scrit ed ha carezà questa lingua. Il 1917 ha el instruì en la scola a Flem. L'emprim il stgalim mesaun e pli tard la scola reala. Il 1921 ha el decidì da scriver per rumantsch.

Ed ussa plaid romontsch, plaida sco tes perdavons. Dai forza ti al cor e carezia ha'l per tei danvonz.

En quest temp è era vegnida fundada en Surselva la Renania, l'organisaziun rumantscha da la Surselva refurmada cun sias revistas «Calender per mintga di» e «Dun da Nadal». Questas duas revistas e la gasetta «La Casa Paterna», fundada il 1920, han pussibilità a Gian Fontana da publitgar ses texts. Sper sia lavur sco magister è el s'engaschà sco redactur e collavuratur per las revistas numnadas. Quai ensemen cun ses amis Tumasch Dolf e Stiafen Loringett.

12:05 video Gian Fontana: Svizra rumantscha dals 16-11-1997 Or da RTR musica dals 27.10.2022. laschar ir. Durada: 12 minutas 5 Secundas.

El era in fervent cumbattant per la lingua rumantscha e sa santiva obligà da metter a disposiziun litteratura al pievel e la scola rumantscha. E ses raquents e sias poesias chattavan grond resun en la populaziun.

Gian Fontana era in grondius narratur. El saveva raquintar las istorgias uschè bain ch'il lectur manegiava ch'el saja viaden en las istorgias.

Si'ovra litterara è voluminusa che cuntegna lirica, prosa e dramas. Savens tematisava el la vita purila, natira e cuntrada. L'autur engiadinais Oscar Peer ha scrit il 1958 sia dissertaziun davart la lirica da Gian Fontana. En spezial sias poesias han inspirau blers cumponists rumantschs. Uschia ha per exempel Tumasch Dolf scrit numerusas chanzuns cun texts da Gian Fontana. Dad el è era ina da las pli enconuschentas chanzuns «Mintga sera». Gian Fontana ha era scrit prosa, per exempel novellas sco «Nora», «Sidonia Caplazi» u «Il president da Valdei». Quella ha inspirà il cumponist Robert Grossmann ad in'opera.

Il 1971 ha la Lia Rumantscha èdi l'ovra cumpletta da Gian Fontana (tom 1: Novellas, tom 2: Lirica, tom 3: Affonza).

audio Ord l'archiv: Gian Fontana - cant e poesia (29-11-1975) 28:56 min, ord Artg musical dals 03.11.2022. laschar ir. Durada: 28 minutas 56 Secundas.

Il 1931 ha Gian Fontana maridà Annamaria Lüscher da Turitg che lavurara en la chasa d'uffants «Sunnehüsli». Els han dus figls: Gaudenz e Martin. Ils 30 da november 1935 mora Gian Fontana bler memia baud en consequenza d'ina puntga, da malcostas (pneumonia).

Ses texts restan però en perpeten, grazia als cudeschs sco era grazia als cumponists che han duvrà sias poesias en lur chanzuns.

A Fidaz regorda ina funtauna (creada tenor in'idea dal pictur artist Alois Carigiet) a Gian Fontana. La funtauna che sgarguglia è il simbol per la lavur nunstunclentaivla a favur da la cultura rumantscha. Era a Trun vegn regurdà al poet. il «Curtgin d'honur» è ses num inscrit en ina tavla da commemoraziun.