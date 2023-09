Dals 14 fin ils 17 d'avust 2023 han otg giuvens talents da musica or da l'entira Svizra gì la pussaivladad da passentar in'emna d'exercizi intensiv e da preparar cuminaivlamain in concert al festival Alpentöne. Ina vaira sfida. Vitiers vegn ch’ils musicists e las musicistas n’enconuschan betg in l’auter e che mintgin ha in auter satgados musical e professiunal. Il spectrum tanscha da l’amatur da musica fin a la musicista da professiun. Tgi ha ina scolaziun professiunala, tgi sa strusch leger notas. Els ed ellas discurran er differentas linguas, per fortuna han els lur lingua communabla, la musica.

audio Jeunes Talents Suisses 57:09 min, ord Artg musical dals 17.09.2023. Maletg: Emannuelle Nemoz, Alpentöne laschar ir. Durada: 57 minutas 9 Secundas.

Igl è stà in project naziunal da la SRG ch'è in'impurtanta promotura da talents da musica. Patricia Draeger, l'enconuschenta accordeonista e docenta per musica populara a la Scol’auta da musica a Lucerna ha surpiglià la direcziun artistica cun sustegn da Mathias Landtwing. Els dus han er sunà ensemen cun ils giuvens talents. Tranter quests èn: Alessia Heim (arpret), Lorène Quinodoz (nyckelarpa), Mattia Mirenda (ghitarra, chant e mandolina), Théodore Monnet (clavazin ed accordeon), Marvin Näpflin (orgelin), Curdin Mock (clarinetta e bassclarinetta) ed ils dus Grischuns: Simon Gabriel (trumbetta e corn d'alp) da S-chanf ed Andres Flütsch (contrabass ed orgelin) da Tavau.

02:42 video «Alpentöne» – in’aventura musicala multilingua Or da Telesguard dals 15.09.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 42 Secundas.

Il program ch’è d’elavurar en quels tschintg dis consista d’ina vart da tocs tradiziunals, per ils quals i vala da chattar interpretaziuns contemporanas, e da l’autra vart da chanzuns cumponidas dals participants e da las participantas ed ultra da quai anc d’ina ovra ch’è vegnida cumponida aposta per quest project.

Dal project ha la SRG er fatg in film da documentaziun che mussa la lavur d'emprova ed il svilup dal concert. Il film è da vesair dumengia, ils 17 da settember 2023 en ils Cuntrasts da RTR. Vitiers datti er purtrets da video da tuttas participantas e tuts participants.

Il concert è stà ils 18 d'avust 2023 ad Altdorf, en il Theater Uri. L'Artg musical porta l'entir concert.

Project Jeunes Talents Suisses Avrir la box Serrar la box La SRG vala sco ina da las pli impurtantas promoturas da la scena da musica svizra sco er da giuvens talents da tuttas spartas. Il program naziunal «Jeunes Talents Suisses» è l'emprim en la sparta musica populara. Cun il festival «Alpentöne» han ins chattà in impurtant partenari per realisar quest project.

