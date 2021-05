«Ils plaids han maguol ell'ossa, in flad profund, in'olma. Cun gl'agid dil plaid less jeu far la punt denter la musica e la veta dil carstgaun», scriva Arnold Spescha insanua. En trais Artgs musicals emprov jau dad ir sur quella punt vi ed uschia da s'avischinar ad Arnold Spescha – il poet. E nus tadlain sa chapescha chanzuns cun pleds dal poet da Pigniu. La chanzun derasa gea anc pli fermamain la poesia!

RTR posseda en ses archiv ca. 60 chanzuns cun pleds dad el. Arnold Spescha – in universal. Um dal linguatg, da la musica, stà magister cun corp ed olma. 2007 ha el retschavì il premi da cultura dal Grischun en renconuschientscha da sia promoziun da lingua e cultura rumantscha e per ses engaschament per la musica instrumentala en Svizra. (2. part: Artg musical da dumengia: 30-05-2021 a las 14:03 ni sin rtr.ch).