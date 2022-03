L'emprima ediziun da la Late Lounge Live ha lieu cun il chantadur Pascal Gamboni. Durant rodund 1 ura datti da giudair musica dal Tuatschin. En in discurs cun il moderatur Elias Tsoutsaisos raquinta el da sia via musicala.

Vulais era Vus far part e gudagnar bigliets limitads per il concert da Pascal Gamboni che ha lieu ils 25-03-2022 a las 20:00 uras en chasa RTR? Lura sajas attents, ils bigliets vegnan regalads via Radio RTR, sin noss chanals socials e via nossa newsletter. Vus pudais era emplenir ora direct il formular d'annunzia qua sut e cun in pau fortuna tutgais era Vus tar las victuras ed ils victurs.

Formular d'annunzia per il concert da Pascal Gamboni

Per tut tgi che vul giudair l’emissiun da chasa ora, il livestream vegn era emess sin questa pagina qua la saira da concert a las 20:00.

Sa chapescha pudais era Vus as participar a l'emissiun e trametter Vossas dumondas a Pascal Gamboni direct.

Las dumondas vegnan lura respundidas durant l’emissiun. Nus ans legrain.