La terza emissiun en fotografias

1 / 8 Legenda: Mattiu ha sunà live insaquantas da sias chanzuns. RTR, Dominic Pohle 2 / 8 Legenda: Avant la show èsi d’exercitar e controllar che tut funcziuni. RTR, Dominic Pohle 3 / 8 Legenda: La famiglia Defuns sin tribuna: Ils fragliuns Tiziana, Nina, Mattiu e lur savrin Andriu. RTR, Dominic Pohle 4 / 8 Legenda: Mattiu ha raquintà ina ni l’autra anecdota durant il discurs cun il moderatur Elias Tsoutsaios. RTR, Dominic Pohle 5 / 8 Legenda: Adina plaschair durant far musica: Las soras Tiziana e Nina. RTR, Dominic Pohle 6 / 8 Legenda: Ina giada star avant camera – Era per Mattiu e sia band betg insatge usità. RTR, Dominic Pohle 7 / 8 Legenda: Il battarist Jérôme en cumpletta concentraziun. RTR, Dominic Pohle 8 / 8 Legenda: Il public en la lounge ha giudì il concert e l’intervista cun Mattiu e sia band. RTR, Dominic Pohle

La Late Lounge Live è ida cun Mattiu en la terza runda. Il chantautur da Trun ha durant bun in’ura dà in concert intim. Al moderatur Elias Tsoutsaios ha el tradì ina u l’autra chaussa da sia vita musicala. Tranter auter ha el tradì co quai è da far musica cun sia famiglia e daco ch’els n’èn betg la «Kelly Family» da Trun. L’entira emissiun, cun tuttas chanzuns e l’entira intervista pudais anc ina giada guardar en il video sura.

audio Quai è stada la Late Lounge Live cun Mattiu 04:20 min, ord Actualitad dals 04.06.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 20 Secundas. audio Tgi è il nov Mattiu? 04:19 min, ord Actualitad dals 04.06.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 19 Secundas.

Serrar 01:50 video 100 secundas cun Mattiu Or da RTR Social dals 04.06.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta 50 Secundas. 00:36 video LLL davos las culissas Or da RTR Social dals 04.06.2022. laschar ir. Durada: 36 Secundas.

Ina curta resumaziun da la vita musicala da Mattiu Defuns ed ina u l’autra perla da l’archiv chattais qua:

Co sa prepara Mattiu e sia band per in concert? Datti rituals? Nus avain accumpagnà Mattiu durant in da ses emprims concerts cun sia nova EP.