Il segund di cun il chant per famiglia e la concurrenza da cumposiziuns ha gì lieu d'aura bellezza ed ha tratg in public vast.

Il segund di dal Festival da la chanzun rumantscha ha cumenzà cun il chant per famiglia. In chor d'uffants ha chantà sut la batgetta da Flavia Walder e Rilana Cadruvi Scherrer ed han animà l'auditori da chantar ensemen cun els. Suenter han ils Fränzlis da Tschlin ensemen cun Corin Curschellas procurà per curt urella.

Maletg 1 / 18 Legenda: Surpraisa per ils aspectaturs en halla: Solists da la Brassband Berner Oberland sin lautga sur il public. RTR, Dominic Pohle Maletg 2 / 18 Legenda: Ils commembers da la BBO da buna luna avant lur concert da gala. RTR, Dominic Pohle Maletg 3 / 18 Legenda: Ils emprims aspectaturs sa rimnan en la halla da gimnastica a Trun per il concert da gala. RTR, Dominic Pohle Maletg 4 / 18 Legenda: Clau Scherrer, president dal festival e Corsin Tuor, dirigent da la BBO durant las emprovas. RTR, Dominic Pohle Maletg 5 / 18 Legenda: Mintga pign tun quinta per far ina melodia armonica RTR, Dominic Pohle Maletg 6 / 18 Legenda: Il dirigent Corsin Tuor è concentrà a l'emprova avant il concert da gala. RTR, Dominic Pohle Maletg 7 / 18 Legenda: Il chor viril ad hoc ha chantà sut la batgetta da Christoph Cajöri. MAD, Lotar Tomaschett Maletg 8 / 18 Legenda: Suenter ils concerts hai num per il public votar giu per lur cumposiziun favurita. MAD, Lotar Tomaschett Maletg 9 / 18 Legenda: Il chor maschadà ha interpretà sut la batgetta da Clau Scherrer las cumposiziuns da lur categoria MAD, Lotar Tomaschett Maletg 10 / 18 Legenda: Il chor da giuvenils Picanto ha chantà duas da las cumposiziuns en la categoria chors d'uffants e giuvenils. MAD, Lotar Tomaschett Maletg 11 / 18 Legenda: Ils uffants taidlan plain mirveglias al concert da la sonda en damaun. MAD, Lotar Tomaschett Maletg 12 / 18 Legenda: Il Festival da la chanzun rumantscha porscha program per pign e grond. RTR, Dominic Pohle Maletg 13 / 18 Legenda: Sut il motto «chant per la famiglia» ha in chor d'uffants chantà ensemen cun il public. RTR, Dominic Pohle Maletg 14 / 18 Legenda: Flavia Walder chanta ensemen cul chor d'uffants ed il public. RTR, Dominic Pohle Maletg 15 / 18 Legenda: Ils Fränzlis da Tschlin ensemen cun Corin Curschellas sin tribuna. RTR, Dominic Pohle Maletg 16 / 18 Legenda: In public vast è sa rimnà a Trun al festival da la chanzun rumantscha RTR, Dominic Pohle Maletg 17 / 18 Legenda: Il chor viril chanta sut la batgetta da Christoph Cajöri RTR, Dominic Pohle Maletg 18 / 18 Legenda: Il chor d'uffants vegn accumpagnà cun l'ala RTR, Dominic Pohle

Per che l'entir eveniment funcziunescha senza incaps lavura blera glieud davos las culissas. Sper tecnicists da tun era dunnas ed umens da camera, fotografs e reportras èn era nundumbraivel blers gidantras e gidanters vid la lavur quella fin d'emna.

Maletg 1 / 10 Legenda: Era la saira anc vid registrar e filmar per vus a Trun al Festival da la chanzun rumantscha RTR, Dominic Pohle Maletg 2 / 10 Legenda: Tuttas producziuns da la concurrenza da la cumposiziun vegnan registrads per vus RTR, Dominic Pohle Maletg 3 / 10 Legenda: La moderatura Elin Batista maina tras il program RTR, Dominic Pohle Maletg 4 / 10 Legenda: Coordinescha davos las culissas la glieud avant e davos las cameras: Stefan Dobler MAD, Lotar Tomaschett Maletg 5 / 10 Legenda: In sguard en la reschia mobila: Il Streamo RTR, Flavio Tuor Maletg 6 / 10 Legenda: In suenter l'auter sa preschentan il chor d'uffants, il chor da giuvenils, il chor viril ed il chor maschadà RTR, Dominic Pohle Maletg 7 / 10 Legenda: Er en cuschina è vegnì lavurà mordio per tut las participantas e participants dal festival. MAD, Lotar Tomaschett Maletg 8 / 10 Legenda: Era nossas collegas da RSI rapportan dal festival RTR, Dominic Pohle Maletg 9 / 10 Legenda: Per il bun tun ed il bi maletg Flavio Tuor, Paula Nay ed ils tecnicists RTR, Flavio Tuor Maletg 10 / 10 Legenda: Las vuschs dal public per la concurrenza da la cumposiziun vegnan dumbradas ora RTR, Dominic Pohle