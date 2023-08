Venderdi hai dà musica davent da l’ina fin la saira tard – igl è stà il pli lung di dal festival. Musicalmain èn sa preschentads newcomers sco per exempel «Kids in Cages» ubain era veglias vulps sco ils punkers tudestgs «Beatsteaks».

1 / 42 Legenda: RTR 2 / 42 Legenda: Royal Blood na fan betg mo impressiun cun lur musica, la glisch... RTR 3 / 42 Legenda: ... e la ghitarra èn era betg mal. RTR 4 / 42 Legenda: RTR 5 / 42 Legenda: Ben Thatcher, il battarist da Royal Blood. RTR 6 / 42 Legenda: RTR 7 / 42 Legenda: RTR 8 / 42 Legenda: I vegn plaunsieu stgir en la val da la glisch. RTR 9 / 42 Legenda: RTR 10 / 42 Legenda: RTR 11 / 42 Legenda: RTR 12 / 42 Legenda: RTR 13 / 42 Legenda: RTR 14 / 42 Legenda: RTR 15 / 42 Legenda: Era creatiras fabulusas han chatta la via a Degen. RTR 16 / 42 Legenda: Amez la glieud en in «moshpit». RTR 17 / 42 Legenda: Era sin il crest sur Degen sa rimnan ils fans da la musica. RTR 18 / 42 Legenda: Festiveschan il di da la chamischa balurda durant il festival. RTR 19 / 42 Legenda: Il publicum davant la tribuna al festival a Degen. RTR 20 / 42 Legenda: Il publicum davant la tribuna al festival a Degen. RTR 21 / 42 Legenda: Il publicum davant la tribuna al festival a Degen. RTR 22 / 42 Legenda: Il publicum davant la tribuna al festival a Degen. RTR 23 / 42 Legenda: Sguard davos las culissas, durant che l'intervista cun Royal Blood è vegnida filmada. RTR 24 / 42 Legenda: Il rapper Mon192 sin tribuna da l'Open Air Lumnezia. RTR 25 / 42 Legenda: Suenter la plievgia splendura il sulegl e lura datti natiralmain era in artg. RTR 26 / 42 Legenda: Chantadura e ghitarrista da la band turitgaisa Annie Taylor. RTR 27 / 42 Legenda: Bassist da la gruppa da rock turitgaisa Annie Taylor. RTR 28 / 42 Legenda: In tractor per il transport davos las culissas. RTR 29 / 42 Legenda: Visitadras e visitaders sin l'areal dal festival. RTR 30 / 42 Legenda: Portafortuna al DJ Pult da Ta'Shan. RTR 31 / 42 Legenda: Ta'Shan sin tribuna a l'Open Air Lumnezia. RTR 32 / 42 Legenda: Visitadras e visitaders sin l'areal dal festival. RTR 33 / 42 Legenda: Er a la bar marschi schon dapi mezdi. RTR 34 / 42 Legenda: Sin l'areal dal festival datti ussa era pizza. RTR 35 / 42 Legenda: Ina mesadad dal duo da rock Kids in Cages dal Liechtenstein. RTR 36 / 42 Legenda: Ina mesadad dal duo da rock Kids in Cages dal Liechtenstein. RTR 37 / 42 Legenda: Il battarist da Ta'Shan è partì cun buna luna en il di. RTR 38 / 42 Legenda: Buns chalzers tutgan tar il repertori da standard a l'Open Air Lumnezia. RTR 39 / 42 Legenda: Visitadras e visitaders sin l'areal dal festival. RTR 40 / 42 Legenda: Er in classicher a l'Open Air Lumnezia – insatgi gioga adina frisbee. RTR 41 / 42 Legenda: Visitadras e visitaders sin l'areal dal festival. RTR 42 / 42 Legenda: Vista sin l'areal dal festival da l'Open Air Lumnezia. RTR

La gievgia avain pudì giudair musica da «ladunna» fin «Stefanie Heinzmann» e «Breitbild». Avain gì chaliras durant il di ed in pau pli frestg la saira. Era venderdi essan nus stads per vus al lieu per tadlar e guardar tge che marscha avant e davos la tribuna e dapertut tranteren. Ils acts dal venderdi èn stads «Kids in Cages», «Tashan», «Annie Taylor», «Monet192», «Beatsteaks», «Royal Blood» ed il DJ e producent «Robin Schulz» che ha serrà giu il di.

Tge ch’è capità durant l’emprim di d’Open Air pudais guardar qua en il liveticker da gievgia.

Tut quai ch'è girà venderdi a Degen datti qua en il liveticker: