1 / 18 Legenda: RTR 2 / 18 Legenda: RTR 3 / 18 Legenda: RTR 4 / 18 Legenda: RTR 5 / 18 Legenda: Dramacore numna la band «Unlsh» sia musica – Metal Core Rock maschadà cun bler drama. RTR 6 / 18 Legenda: Il segund act è stà la rap crew «2kmafia» da Son Gagl. RTR 7 / 18 Legenda: Chiara Jacomet dal duo da pop «ladunna» han avert l'Open Air Lumnezia musicalmain. RTR 8 / 18 Legenda: Per l'acziun «Raise Your vusch» ha era Stefanie Heinzmann fatg ina visita a la gondla. RTR 9 / 18 Legenda: Noss moderatur Elias Tsoutsaios è per vus live al radio ed online el livestream. RTR 10 / 18 Legenda: Ils emprims fans davant il palc. RTR 11 / 18 Legenda: L'atmosfera era gia baud fitg buna. RTR 12 / 18 Legenda: Gia baud il suentermiezdi è in grond publicum sa scuntrà avon la tribuna. RTR 13 / 18 Legenda: Nossa gondla amez l'areal dal festival. RTR 14 / 18 Legenda: In punct impurtont al festival è il temp cun amitgs. RTR 15 / 18 Legenda: Qua era la tribuna gronda dal festival anc vida. RTR 16 / 18 Legenda: In sguard or da l'aria sin l'areal da l'Open Air Lumnezia. RTR 17 / 18 Legenda: Ils emprims èn gia stads pronts ier saira. RTR 18 / 18 Legenda: Tuts spetgan vess ch'igl entschaivia. RTR

Crema da sulegl e galoschas

Sco quasi mintg’onn vegni er quest onn bletsch a Degen. Plievgia, nivels e sulegl – i dat in zic dal tut, uschia Jürg Zogg dad SRF Meteo.

I dat fasas suleglivas pli lungas, dentant tranteren er nivels gross cun in u l’auter uradi. Er n’èsi betg gist chalurs, i dat maximalmain 22 grads. La notg datti mo 10 fin 12 grads.

audio Open Air Lumnezia 2023: sulegl u plievgia ed urizis? 01:32 min, ord Actualitad dals 19.07.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 32 Secundas.

Igl è pia da pachetar en la crema da sulegl, la pelerina ed er la giacca chauda. Il pli bel di è tenor Jürg Zogg la gievgia. Il pli bletsch il venderdi. Sonda datti lura in mix da sulegl e nivlas cun in u l’auter uradi. La dumengia vegni lura puspè pli bel.

Uss mancha mo anc il public

audio Las ultimas preparativas per l'Open Air Lumnezia 04:31 min, ord Actualitad dals 19.07.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 31 Secundas.

D'organisar in entir festival dovra blera lavur. I dovra ina tribuna, installaziuns sanitaras, purschidas da mangiar e da baiver, glischs, ina plazza da campar e blera segirezza. Quai è ina gronda organisaziun.

Curdin Derungs è ensemen cun ses collega Rino Caviezel in dals dus responsabels per l’infrastructura dal Open Air Lumnezia. El fa ina guida per nus tras il areal dal festival che è entamez las preparaziuns.

1 / 7 Legenda: Ils containers per musicistas e musicists RTR 2 / 7 Legenda: La tenda da VIP's RTR 3 / 7 Legenda: L'areal avant la tribuna RTR 4 / 7 Legenda: plazza dal festival cun vista sin tribuna RTR 5 / 7 Legenda: La tribuna da l'Open Air Lumnezia RTR 6 / 7 Legenda: Curdin Derungs, responsabel per infrastructura RTR 7 / 7 Legenda: Il festival da survart RTR

Dapli l’emna passada, il glindesdi, ils 10 da fanadur, èn els vi da bajegiar ed installar ils indrizs per il festival. I dat dentant era uss anc bler da far, las difficultads sajan oravant tut en ils detagls.

Sco che Curdin Derungs di dentant, duessi betg esser in problem da dumagnar a fin tut enfin gievgia. Tut las impurtantas chaussas sco las bars, la tribuna, ils stans da mangiar ed uschia vinavant duessan dentant star enfin mesemna saira. Per il mument para quella finamira cuntanschibla: els lavuran durant il di cun 10 voluntaris e voluntarias e la saira èn mintgamai var 25 persunas a preparar e gidar.

Cun RTR live a Degen

audio Il program da RTR al Open Air Lumnezia 03:29 min, ord Actualitad dals 19.07.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 29 Secundas.

La gievgia è sa sviluppada da la festa indigena ad in di svizzer. Il Line Up da la saira porscha cumplainamain musicistas e musicists naziunals – e quels pudais era giudair tar vus en stiva cun noss livestream.

audio OAL 2023: Tge program spetga sin vus? 02:39 min, ord Actualitad dals 17.07.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 39 Secundas.

Per la 37avla giada ha il festival en Lumnezia lieu. Per la segunda giada faschain nus in livestream da la gievgia saira ils 20 da zercladur a partir da las 19:30. Sin la tribuna gronda sa preschentan newcomers sco era artistas ed artists etablids.

A Degen marschi gia uss

1 / 7 Legenda: Las tendas e la tribuna vegnan bajegiadas si Silvan Caduff 2 / 7 Legenda: l'aura para anc buna ... Silvan Caduff 3 / 7 Legenda: Il prà è segà ... Silvan Caduff 4 / 7 Legenda: la tribuna è montada Silvan Caduff 5 / 7 Legenda: Silvan Caduff 6 / 7 Legenda: Silvan Caduff 7 / 7 Legenda: Silvan Caduff

Ils novs

Ils concerts cumenzan cun il duo grischun da pop electronic «ladunna». Chiara Jacomet e Momo Kawazoe fetschian musica da dunnas per carstgauns. Pia è in e scadin bainvesì davant tribuna per lur premiera sin tribuna gronda.

Tut auters tuns vegni a dar suenter dal collectiv musical «2kmafia». Per ils sis rappers da Son Gagl èn lur nums d’artists pli impurtants ch’ils nums civils: noah2k, Gana94, T-God, Skinny, Scem e Madflow.

Cun il terz restain en il Son Gagl, midain dentant gener. «Unlsh» numnan lur musica «Melodic Dramacore» tge che saja «Metalcore» – in sut-gener dal rock dir cun ina buna presa drama. Cun quella maschaida han els gudagnà il bandXost 2022.

Il program da l'Open Air Lumnezia

1 / 3 Legenda: RTR 2 / 3 Legenda: RTR 3 / 3 Legenda: RTR

Ils etablids

Lungs viadis n’èn nagin problem per «Sam Himself» da Basilea. Dapi onns pendulescha el tranter Basilea e New York. Quest onn è el per l’emprima giada enta Degen per preschentar sia musica d’indie melanconica.

Per buna luna e muments da sautar procura silsuenter la vallesana Stefanie Heinzmann. Avant 11 onns ha ella l’ultima giada barattà ils culms vallesans per ils grischuns – almain per ina fin d’emna.

Breitbild da Cuira savessan ins gia numnar veterans. Ils rappers èn gia per la 5avla giada a l’Open Air Lumnezia e vegnan a procurar per il punct final da la gievgia.

03:15 video La Band Breitbild sa prepara per l'Openair Lumnezia Or da Telesguard dals 10.05.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 15 Secundas.

Or da l'archiv: