L'emprima prova per las notgs violettas

Sche 5 profis s'inscuntran tuna gia l’emprima prova bain. Però bain na basta betg als profis, els èn a la tschertga da la perfecziun. Detagls vegnan adattads e trenads.

Cun la clarinetta da bass, la clarinetta da cuntrabass, il cuntrabass la violina e la posauna sco era cun la tiba vegn trenà per il concert en la terma a Val. Notas èn raras sin ils portanotas dals musicists. I sa tracta plitost da descripziuns e sort dissegns suenter quels ch'i vegn sunà. Vul dir i vegn improvisà.

Cumposiziun cun improvisar

Il toc è vegni cumponi aposta per quella saira da David Sontòn Caflisch – il cumponist e musicist è oriund dad Andeer. El stat uss dentant en vischinanzas da Basilea ed è satisfatg che tut funcziuna sco planisà.

Jau vai ina fitg buna impressiun. Nus vain ina gruppa ch'è fitg averta ed è pronta dad improvisar. Jau sun surstà fitg positiv.

Però tuttina vegn il toc optimà ed optimà. Igl è in toc che va in'ura e 6 chanzuns popularas rumantschas èn integradas. Tar l’emprima prova vegn plitost trenà la part instrumentala. Pli tard vegn lura tiers anc la chantadura Sara Bigna Janett.

Er «Cella» è da la partida

Er da la partida a l’emprima prova, però anc tut quiet e plitost observader è Lukas Schnider cul num artistic «Cella». Il musicist che fa musica electronica.

Jau na sai betg leger notas.

El piglia si las impressiuns dals instruments classics e va lura pir vid la lavur. Quai fa el gist suenter l’emprova. El vegnia a lavurar tras la notg, uss che las impressiuns èn anc frestgas, di Lukas Schnider.

E lavurar suenter la prova, quai fa era David Sontòn Caflisch, el vegn ad optimar il toc en viadi vers chasa ed adattar chaussas per la proxima prova per che tut vegn ad esser perfetg per il prim da december.

E sche Vus vulais savair co che la versiun finala tuna: Qua pudais Vus s'annunziar per la «Purple Night» dad RTR.

