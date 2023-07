Ina musicista ed in musicist sa mettan ensemen per producir ina chanzun che vegn ussa emess en l’entira Svizra.

Mx3 tuts per in fanadur

Odd Beholder & Long Tall Jefferson – «Alexander»

La chantadura Daniela Weinmann che stat davos il pseudonim «Odd Beholder» è sa messa ensemen cun il musicist da Lucerna «Long Tall Jefferson». Pia ha la curiusa observadra (circa uschia savessan ins translatar odd beholder) chattà il chantadur ch’è naschì sco Simon Borer e descriva sasez sco chantautur instancabel e viandant. Il viadi musical da Long Tall Jefferson ha cumenzà cun in disc cun registraziuns live da la gruppa americana «The Doors». Quai ha lura manà el la finala en il studi da musica da jazz a Lucerna. Betg principalmain pervia il jazz mabain per avair ina stgisa da far l’entir di musica.

Odd Beholder scriva chanzuns cun texts che paran fitg ponderà. Quai na saia dentant tenor la chantadura betg uschia. Ils pleds vegnan tar ella era durant situaziuns ch’ella observescha. Savens meditescha ella tar ina tema e scriva lura si tge che vegn endament. Per ella saia scriver in text uschia sco da malegiar – ins cumenza cun ina stritg, malegia lura enavant e mira lura tge che crescha londerora.

Para in cumbinaziun che ha purtà fritg. Cun «Alexander» han els publitgà avant curt lur single communabla che vegn uss preschentada durant il fanadur en ils radios da RTR, SRF3, Couleur 3 e Rete Tre.