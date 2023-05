Nnavy – «Come And Get It»

Mx3 tuts per in matg

Nnavy – «Come And Get It»

Oriundamain è «Nnavy» da Burundi ed è sco musicista ambiziusa sa tschentada a Losanna. Ses emprims pass ha ella fatg cun covers da diversas chanzuns ch’ella ha publitgà sin chanals da social media. Uss ha ella era chattà il curaschi da sa preschentà ad in public live sin tribuna. Sias influenzas musicalas vegnan dal Blues, Jazz ed RnB e da musicistas e musicists sco per exempel Billie Eilish, Tom Misch ubain Nina Simone. Sia vusch ruassaivla e bunamain ipnotica far endament la mar. Uss ha ella preschentà cun «Come And Get It» ina nova single. Quella po ella preschentar durant il matg en ils radios da RTR, SRF3, Couleur 3 e Rete Tre.