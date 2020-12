I dat puspè in nov disc cumpact cun chanzuns per uffants. «Hoppelihop» cuntegn 20 chanzuns per uffants tranter 4 ed 8 onns. Ina u l’autra chanzun dal disc pudess chattar la via en il repertori dad in dals chors d’uffants e giuvenils dal Grischun. Perquai chantan en l’emissiun dad oz bain inqual da quels chors.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Holderiaho Kinderchor Ad Hoc Zihlmann, Eva / Zihlmann, Katrin / Walder-Hublard, Flavia Um da neiv Kinderchor Ad Hoc Zihlmann, Eva / Zihlmann, Katrin / Jemmi, Anna Calender d'advent Kinderchor Ad Hoc Zihlmann, Eva / Zihlmann, Katrin / Jemmi, Anna Valzer della Domenica Chor Svizzer da Giuvenils tradiziunal / Moretto, Vanni Cun skis Chor d'affons da Trun Caduff, Armin / Manetsch, Augustin La patria Vokalensemble inCantanti Dolf, Tumasch / Steier, Andreia Trag mi Wind Chor da giuvenils Grischun Hubmann, Brigitte / Dreo, Christian Ad ussa sted bagn Scola da musica Tumliasca-Muntogna-Valrein Dolf, Tumasch / Fontana, Gian La providientscha Chor d'affons Laax-Falera Casanova, Gion Balzer / Tuor, Alfons Il bös-ch rumantsch Scolars da la 6. classa da Ramosch Bardill, Linard / Stupan, Madlaina Vas-y Jeannot Coro Calicantus Antognini, Ivo Bös-chin Scolaras e Scolars (4.-6.Cl) Zuoz Caflisch, Artur / Tradiziunal Gion Giachen ed igl eho Chor da scolaras e scolars da Sedrun Cantieni, Robert Tutta nanna tgu Schweizer Jugendchor tradiziunal / Cajöri, C. Igl Peader a sieus Bello Chor d'unfants Andeer popular/ Gremlich, W. / Mani, G. El ultimo café Chor da giuvenils Surselva Stamponi, Hector / Castillo, Catulo La vacca inamurada Chor d'affons dalla vischnaunca da Sumvitg & Clamür Führe, Uli / Walder-Hublard, Flavia Tears In Heaven Chor d'unfants e giuvenils Surmeir Clapton / Eric Las paterlieras Chor da scolars Trun Casanova, Gion Balzer / Tuor, Alfons La fontauna Chor d'affons Lumnezia Derungs, Gion Giusep (1905) Comiau Chor d'affons dalla Surselva Erni, Hans Der fröhliche Wanderer Jugendchor Davos Möller, Wilhelm Stets i Trure mues i lebe Chor Picant Ruprecht, Ernst / Traditional