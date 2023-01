L’onn 2013 han ins per l’emprima giada vesì il musicist Gianni Tschenett tar RTR. Il Minisguard ha tschertgà in giuven talent ch’era dà en egl al Blues Festival a Samedan. Chattà han els in buob a Schlarigna cun dapli ghitarras che termagls en chombra. Pront ha el tschappà ina ukulela ed in kazoo (ina sort flauta d’aluminium) e sunà «Johnny B. Goode» da Chuck Berry. Classic Rock’n’Roll ed en il video dal concert a Samedan in Blues scrit sez – plitost spezial per in buob da 13 onns.

Gianni Tschenett è gia baud s’inamurà en la musica, blues e rock. Cumenzà ha quell’istorgia d’amur cun la musica dal trubadur Linard Bardill. Ha cuntinuà cun AC/DC e ZZ Top fin ch’el haja chattà in disc dals Blues Brothers. Ma en ils ultims onns èn anc bleras influenzas vegnidas tiers.

Musica gugent en cumpagnia

Dapi ch’el ha cumenzà a far musica ha el gia sunà en diversas furmaziuns. Cun «Airo» ha el il 2018 fatg part dal final da la concurrenza bandXost. Actualmain è el oravant tut activs cun la furmaziun «Oak Street» nua ch’el suna ensemen cun Silas Lügstenmann, Dominique Ackermann e Daniel Duschletta. Cun els ha el il 2019 publitgà il 48avel Top Pop Rumantsch «Tschêl blov». L’emprima chanzun rumantscha dal Schlarignot.

Actualmain ha il chantautur engiadinais bandunà sia patria per in studi da musica e ghitarra da pop a Turitg. Parallel lavura el cun «Oak Street» vid lur emprim album.