Domenic Janett è naschì ils 12 da fanadur dal 1949 a Tschlin ed en chasa dals Janetts era la musica adina preschenta, er en l’ustaria cun la sala ch’era sut lur tetg. El è daventà musicist da professiun, è dachasa en blers geners da musica, suna tar ils Engadiner Ländlerfründa e surtut tar ils Fränzlis da Tschlin. Per ses engaschament ha el survegnì dal 1991 la clav da violina d‘aur ed il 2016 il premi da cultura dal chantun grischun.

In musicist cun corp ed olma

Cumenzà ha tut a Tschlin durant ils onns 50, là èn sias ragischs, là ha el fatg ses emprims pass musicals, ensemen cun ses frars.

Suenter in emprendissadi da scrinari ha el fatg studis da musica a Turitg ed è daventà in musicist tschertgà. El suna en divers orchesters, fa dapi ils onns 70 musica populara cun ils Engadiner Ländlerfründa.

In clarinettist excepziunal, cumponist ed arranschader che ha participà en ina furma u l’autra tar la producziun da sur 150 discs.

Ils Frars Janett e Caviezel – ed ils Fränzlis da Tschlin

Cun il disc «Mattinadas» dals Frars Janett e Caviezel han els fatg reviver la musica populara tradiziunala da Fränzli Waser e ses musicants. Or da quella furmaziun èn lura sa furmads ils Fränzlis da Tschlin, l’emprim cun Domenic e ses frars Curdin e Duri e lura cun Flurin Caviezel e Men Steiner.

La furmaziun actuala sa cumpona da Domenic e Curdin e lur uffants Anna-Staschia, Madlaina e Cristina ed els fan cun grond success concerts en Svizra ed en auters pajais.

La musica è sia vita e muments senza na datti betg savens

Domenic Janett ha cumponì ed arranschà nundumbraivels sauts, en stil tradiziunal ed er en furma pli moderna ed innovativa. Ses tocs expriman savens er in surrir, cun titels sco «Mecal gio per cuotscha», «Furmias aint il chül» ubain il «Valserin pel balin» – e ses «Güggel-Walzer» è in dals tocs ils pli enconuschents da la musica populara svizra. In auter è il «strip» da clarinetta.