Corin Curschellas s’occupa dapi onns cun chanzuns tradiziunalas rumantschas, popularas ed er da quellas ch’èn bunamain emblidadas. Er durant ils ultims mais è ella stada creativa:

Ed ella è perfecziunista. Per ses project nov collavura ella cun la cellista Barbara Gisler e cun Patricia Draeger, ina da las meglras accordeonistas svizras. Ella aveva gia sunà l’orgla da maun sin il disc «La Grischa».

«Rodas»

Il trio è sa preschentà per l’emprima giada il 2016 al festival Alpentöne ad Altdorf. Il public è sta talmain intgantà ch’ellas han decidì da far dapli cun «Rodas», in num che fa vegnir mirveglius. Ed ellas preschentan in’ovra da gronda qualitad, cun 15 chanzuns, gronda variaziun, en bleras colurs, per rumantsch, talian, tudestg da Cuira e dals Gualsers. Ina part da quellas èn atgnas cumposiziuns e diversas èn tradiziunalas en in vestgi nov. Tranter quellas, e quai è ina bella surpraisa, datti er chanzuns da Tista e Schimun Murk:

Registrà en ina sala cun atmosfera

Las registraziuns han ellas fatg durant ina fasa da la pandemia pli quieta. La stad passada èn ellas sa scuntradas durant 4 dis en «LA SALA» a Rueun, in lieu cun ina atmosfera sco fatga aposta per lur lavur. Quai era la veglia sala dal vitg, e là devi pli baud blers eveniments, teater e concerts. Pli tard è quai daventà ina sala per la scola, ed uss è quai in lieu per eveniments da cultura, per Corin il pli bel lieu per sa scuntrar e far musica – ed er per registrar chanzuns.

Ils 18 d’avrigl è la preschentaziun dal disc a Turitg en la «Kanzlei», senza public, però cun livestream. Ils 24 d’avrigl è in concert a Sent, en la baselgia.