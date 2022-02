Il Grond premi da litteratura svizzer va quest onn al Grischun Reto Hänny. El vegn ludà per sia forza linguistica e sia entira ovra. Ses pli nov cudesch ha num «Sturz». Ins na possia bunamain betg serrar quest cudesch. Ins stoppia adina puspè cumenzar a leger da nov, hai num en la laudatio.

Reto Hänny Avrir la box Serrar la box Legenda: L'autur grischun, Reto Hänny. Keystone naschì 1947 a Tschappina

scriva davart sia uffanza en ils culms grischuns, ses onns giuvens en il conturn da Cuira sco er davart las revoltas dals onns 1980 a Turitg

en ses texts na elavura el betg ils schabetgs a moda cronologica, mabain en furma da regudientschas, siemis, assoziaziuns u er invenziuns

enconuschent per cudeschs sco «Flug» (1985), «Sturz» (2020) u «Blooms Schatten» (2014)

(1985), (2020) u (2014) el è gia vegnì onurà cun divers premis sco p. ex. il premi Ingeborg Bachmann u il premi da cultura Zolliken

Il pli aut premi litterar da la Svizra

Il Grond premi da litteratura è il pli aut premi litterar da la Svizra ed è dotà cun 40'000 francs. El vegn surdà da l'Uffizi federal da cultura. La surdada uffiziala è ils 25 da matg a chaschun da la preavertura dals Dis da litteratura da Soloturn. Sper il Grond premi vegnan er surdads ils premis spezials mintgamai in onn per «translaziun» ed in onn per «intermediaziun». Er quests premis èn dotads cun 40'000 francs. Quest onn va il premi «translaziun» a l'autura tessinaisa Maurizia Balmelli.

Plinavant vegnan er onuradas mintg'onn divers auturs ed auturas per lur pli novas ovras (cumparidas l'onn passà). Quels premis èn dotads cun 25'000 francs ed ils auturs e las auturas survegnan ulteriur sustegn per far pli enconuschentas lur ovras.