L'invenziun da Barbie

Cumenzà ha tut avant passa 60 onns, cur che l'Americana Ruth Handler ha fatg vacanzas en Europa. A Lucerna vesa ella en ina vitrina ina poppa, Lilli. Quai era da quest temp ina figura dad in comic da la gasetta Bild ch'era sexistic e plitost in «gag» per umens.

Ruth vesa questa poppa e cumpra ella per la manar a chasa tar sia figlia. Cura ch'ella vesa sco che sia figlia s'allegra da giugar cun la poppa propona ella en la firma Mattel, nua ch’ella è co-fundatura, da skizzar ina atgna poppa. Sco emprim na chattavan ils umens quai betg ina buna idea, la poppa saja cun sias tettas memia sexy, gie schizunt obscen.

Legenda: La pli emprima Barbie dal 1959. Keystone

Ruth era dentant persvasa da sia idea – perquai che enfin uss devi per mattas mo poppas dad uffantins e betg dad ina dunna creschida. Cun questa poppa pon las mattas dentant giugar ora las fantasias sco dunnas creschidas. Barbie era numnadamain ina dunna independenta cun in auto, ina chasa ed ina carriera. Uschia duessan las mattas vegnir animadas da vesair ch’ellas na ston betg daventar mammas, mabain pon era far ina carriera.

Uschia è l’emprima Barbie vegnida sin il martgà 1959 – ses num ha ella survegnì da la figlia da l’inventadra – Barbara Handler.

Il nov film - Barbie

Gia daditg ves’ins online sin tut las plattafurmas socialas reclamas per il film Barbie – l'istorgia resta dentant ditg in misteri. Tge che dat dentant en egl – la reschissura è Greta Gerwig ch'è enconuschenta per films feministics – e las acturas ed ils acturs principals fan era surstar. Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey ed anc bler dapli nums enconuschents.

10 factas davart la poppa ed il film Avrir la box Serrar la box «Il mund n'aveva betg pli la colur pinca»

Quai ha ditg la designra da producziun dal film Barbie, Sarah Greenwood, envers il magazin «Architectural Digest». L’entir set da film dal «pajais da Barbie» è vegnì bajegià en realtad per ch’i saja realistic e per betg filmar cun Green Screen. Perquai che tut il set era oravant tut pinc hai dà ina mancanza da pinc en la producziun da colur. Barbie e Ken èn atgnamain fragliuns

La poppa Barbie ha in partenari – Ken. Els èn vegnids enconuschents sco in pèrin da cult. Barbie è vegnida numnada suenter la figlia da la inventadra, Barbara Handler. Ken è alura vegnì pli tard latiers ed el ha survegnì il num dal frar da Barbara, Kenneth Handler. La orginala Barbie vegn era avant en il film

La inspiraziun davos la poppa, la figlia da Ruth Handler, Barbara, vegn era avant en il film. Ella è ina dunna veglia e vegn avant en ina scena al cumenzament dal film nua ch’ella sesa sin in banc e discurra cun Barbie. La reschissura Greta Gerwig aveva tema ch'il film vegnia a finir sia carriera

A la fin è ella entant tuttina sa decisa da far il film. Il film scumandà en Vietnam

En ina scena dal film ves'ins davos Barbie ina carta dal mund real ch'è vegnida skizzada. Sin la carta ves’ins sper l’Asia en il mar ina lingia cun 9 stritgs. Quai è in cunfin en il mar dal sid da china che è fitg dispitaivel. Il Vietnam, sco era las Filippinas, Malaysia e Taiwan n’èn betg perencletg cun quai. En las Filippinas dastg’ins guardar il film, la carta sto dentant vegnir zuppada. En Vietnam è il film dentant restà scumandà. Barbie aveva gia passa 200 professiuns

Ella era astronauta, avant che ils dretgs astronauts eran sin la glina, ella era chirurga, model, giugadra da baseball, policista, pilota ed ella ha era schon gudagnà in premi da Nobel.

Ken percunter aveva fin uss be 40 professiuns. En il film ha el insumma nagina professiun – e nagin sa nua ch'el abitescha. Ins po prender a fit in Barbie Dreamhouse a Malibu Beach

Il marketing dal film è incredibel, il budget para dad esser enorm. Part dal marketing è ina villa ch’ins po prender a fit sin AirBnB a Malibu. Cun il num «Barbie Dreamhouse». Pervia dal film hai dà ina staziun da metro per Barbie a Londra

Il num d’ina staziun da la metro a Londra, da Barbican Station, è vegnida numnada temporarmain «Barbiecan-Station» – en la tipica scrittira da Barbie. Era Google è en fevra da Barbie

Sch’ins tschertga «Barbie» u il num da la reschissura u acturas ed acturs dal film sin google, vegn tut la fanestra da google plain cun sbrinzlim pinc. Ryan Gosling ha decis da giugar Ken perquai ch’èl ha chattà il Ken da sia figlia en la merda en iert

Cura ch’el ha vis che la figlia ha bittà ses Ken giu per terra, cun il chau oravant en il terrain sper ina citrona veglia ha Ryan Gosling tramess ina fotografia da quai a la reschissura Greta Gerwig. El ha scrit: «I shall be your Ken», perquai che sia istorgia stoppia vegnir raquintada.

Uss è il film finalmain en ils kinos – e vegn per gronda part celebrà. Il film maina enavos las aspectaturas ed aspectaturs en in mund infantil plain colurs e surtut pinc. Il pajais da Barbie è in pajais magic cun culissas impressiunantas ch'èn propi vegnidas bajegiadas aposta per il film – per betg far diever da green screen. En quest mund fantastic e perfect vegn raquintada ina istorgia dal cumbat encunter il patriarcat. I vegn fatg urden cun clischés a moda fitg divertenta, uschia ch’ins vesa blers stereotips exagerads, che han dentant parallelas cun il mund real. Il film è ina critica sociala e mussa che atras il feminissem profitan tuts, era ils Kens da quest mund.

Impressiuns dal film