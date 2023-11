Tar la seria «L'ultim Rumantsch» datti da scuvrir fatschas novas. Ma i dat er in revair cun acturas ed acturs gia enconuschents. Occupaziuns captivantas datti era tar ils laics ch’èn da la partida.

Annina Hunziker sco Ladina Cadonau

Annina Hunziker (*1993) è creschida si a Laax e Cuira. Ella ha studegià en il bachelor scienza da teater e film a las universitads da Berna e da Turitg, avant che far il studi d'actura al seminari da Max Reinhardt a Vienna. Durant ses studi d'actura ha ella giugà en producziuns al Wiener Burgtheater.

00:51 video Il cast da «L'ultim Rumantsch»: Annina Hunziker Or da L'ultim Rumantsch dals 01.06.2023. laschar ir. Durada: 51 Secundas.

Dapi ch'Annina ha fatg ses diplom l’onn 2021, sa preschenta ella en diversas producziuns da teater en Germania, en l’Austria ed en Svizra. Durant la stagiun 2021/2022 ha ella dà ses debut al teater da Düsseldorf. Là vesan ins Annina Hunziker en duas producziuns.

Marietta Jemmi sco Andrietta Cadonau, mamma da Ladina e sora da Gion

Marietta Jemmi (*1967) è creschida si a Flem ed ha studegià scolasta primara a Samedan ed a Cuira. Dapi lura sa senta ella linguisticamain da chasa en sursilvan ed en vallader. La scolaziun sco actura ha ella fatg a Turitg ed a Berlin. Marietta Jemmi ha cooperà en diversas producziuns da film e da teater. L’actura e pledadra viva a Turitg.

00:54 video Il cast da «L'ultim Rumantsch»: Marietta Jemmi Or da L'ultim Rumantsch dals 26.05.2023. laschar ir. Durada: 54 Secundas.

Marco Luca Castelli sco Gion Durisch, maina l'imperi da medias «Medias Grischunas»

Marco Luca Castelli (*1971) è naschì a Cuira ed è creschì si biling cun tudestg e talian. El ha studegià in pèr semesters filosofia, scienza da politica e teater a l'Universitad Humboldt a Berlin. Lura ha el midà a l'Universitad Folkwang dals arts ad Essen, nua ch'el ha terminà l'onn 2000 ses studi d'actur. Dapi lura èn suandads numerus engaschaments en differents teaters, en gruppas libras e sin sets da film en la regiun da lingua tudestga. Dapi 2007 maina Marco Luca Castelli era reschia ed ha inscenà classichers da tribuna sco er tocs contemporans.

00:45 video Il cast da «L'ultim Rumantsch»: Marco Luca Castelli Or da L'ultim Rumantsch dals 26.05.2023. laschar ir. Durada: 45 Secundas.

Noam Jenal sco Corsin Cavegn, schefredactur da «Posta»

Noam Jenal (*1996) è creschì si a Turitg. A chasa ha el discurrì rumantsch ed ebraic. Gia baud ha Jenal scuvrì ses plaschair per il fatg d’acturs. Uschia na fai betg surstar, ch'el è gia stà cun tschintg onns avant la camera per in film da televisiun cun Christian Kohlmund e Stefan Gubser.

Cun 19 onns è el partì a Londra ed ha cumenzà a studegiar a la London Academy of Music and dramatic Art teater (Schauspiel). Oz viva Noam Jenal a Basilea. El lavura sco actur ed en la gastronomia, ina cumbinaziun che plaschia fitg bain.

00:51 video Il cast da «L'ultim Rumantsch»: Noam Jenal Or da L'ultim Rumantsch dals 26.05.2023. laschar ir. Durada: 51 Secundas.

Da vesair en ulteriuras rollas:

Elmar Deflorin sco Gion-Peder Durisch

Annina Sedlacek sco Gianna

Roman Weishaupt sco Caprez

Nikolaus Schmid sco Jenni

Gina Estrada sco Thelma

Tim Theus sco Xeno

Josef Willi sco Danuser

Ursin Derungs sco Franz

Oceana Galmarini sco Maria

Esther Berther sco Silvia

Sandro Derungs sco Cla

Jon Linard Cadonau sco Gaudenz

Claudia Bläsi sco Elisabeth

Fabian «Bane» Florin sco Tscharner

Ivo Orlik sco collavuratur da retschaviment

Cyrill Birchler sco Tenzin

Fiona Rae Brunner sco Ronja

Leonie Bandli sco Christina