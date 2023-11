La digren da chantaduras e chantadurs na duai betg esser il tema principal, uschia ha la presidenta da l’uniun da chant Grischuna Lucrezia Bärtsch cumenzà il discurs. Els hajan gest giu ina sesida d’input per persunas interessadas en la scena da chant ed il facit saja ch’il chant saja anc adina apprezià e tschertgà, ma forsa sin ina autra furma. Uschia haja ella vis che quai dettia puspè sairas da chant libras ed era ils uffants chantian gugent, uss saja simplamain impurtant da pudair motivar quella glieud da vegnir a chantar en in chor, di la presidenta Lucretia Bärtsch.

Novas ideas èn dumandadas

Sco referat da input han ils responsabels da l'uniun da chant Grischuna envidà in giast da Berlin. La scena da chant en la chapitala tudestga na possia betg vegnir cumpareglià cun il Grischun, ma inspiraziun possian els tuttavia survegnir. Uschia per exempel saja vegnì discutà che las gruppas da chant a Berlin vegnian adina pli pitschnas, ma els sa concentreschan sin in gener da musica, per exempel sin il chant da gospel. Quai saja era schanzas per ils chors en il Grischun da sa spezialisar sin in gener ed uschia animar novas chantaduras e chantadurs da chantar activ en in chor, declera Lucretia Bärtsch. Ma il pli impurtant saja ch’ella haja sentì nov schlantsch en l’entira scena e quel dovri per surmuntar las sfidas, pertge la realitad saja che pli paucas persunas chantian activamain e ch’ils chors dovrian nov sang per pudair surviver.