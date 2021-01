Jau e la Baselgia, quai era sco ina istorgia d’amur. In bel di è quai rut dapart ed jau hai sentì ch’igl è a fin. Quai ha fatg mal.

La teologa e psicoterapeuta Dorothee Wilhelm da Turitg ha explitgà dacurt en l’emissiun Sternstunde Religion da SRF, ch’ella haja duvrà 40 onns per sa decider d’extrar da la Baselgia catolica. Quai ch'è per ella sco perder in'amur, è per auters in pass logic, forsa in, ch'els vulevan gia ditg far.

Tuttina, quant difficil e lung che quest process è, ils motivs da persunas ch'extreschan da lur Baselgia, èn savens ils medems: la distanza da religiun e cretta, la mancanza d’identificaziun cun la Baselgia, la dischillusiun en connex cun la rolla ch’ella gioga.

Per mai ha la Baselgia catolica pers la credibladad. Ella sezza n'agescha betg uschia, sco ch'ella spetga quai da ses cartents

Era las pli novas cifras da l’Uffizi federal da statistica demussan ina giada dapli ina digren da commembras e commembers. Oravant tut las duas grondas cuminanzas religiusas perdan cuntinuadamain lur nursas. Durant che quasi tut ils Svizzers e las Svizras faschevan part da la cuminanza roman-catolica ni evangelic-refurmada avant 50 onns, appartegnan oz mo pli 34% da la populaziun a la cretta catolica e 23% a la cretta refurmada.

En il Grischun fan anc 40% da la populaziun part dalla Baselgia roman-catolica, 4% damain che avant 10 onns. En il medem temp è la cuminanza evangelic-refumada sa reducida da 35% sin 32%.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Adina daplirs senza religiun Las grondas Baselgias grischunas perdan commembers 27.01.2021 Cun audio

Sa chapescha, quai metta nus en dumonda. Nus essan vidlonder da ponderar tge che nus pudessan porscher ubain sco cumbatter quest svilup

Tgeninas èn las raschuns da quel svilup? Tge savess la Baselgia prender a mauns per far frunt a quel? E tge buns motivs datti da restar en Baselgia?

Quellas dumondas tracta Vita e cretta ensemen cun il cristian cartent ed anteriur commember da la Baselgia catolica Venanzi Pfister da Rodels. El raquinta sia istorgia tut persunala en connex cun sia religiun e sia cretta. Ed er il plevon da la plaiv da Glion, Sur Alfred Cavelti, vegn a pled.

Legenda: Venanzi Pfister da Rodels è extrà da la Baselgia catolica malgrà sia cretta MAD