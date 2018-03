Fresas electricas – ina alternativa?

Glindesdi, 6.11.2017, 11:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 6.11.2017, 11:15, RTR



Ella è qua – la naiv. Tgi che ponderescha da remplazzar la pala da naiv cun ina fresa ha ina gronda schelta. Ina fresa electrica dentant n'è betg in'alternativa per tuts.

Quai che vala per il pastget n'ha tar la naiv anc betg chattà la via da success. Fresas da naiv electricas vesan ins darar en ils affars specialisads – maschinas cun accu, na datti anc nagina fiera, di il specialist Marco Zimmermann. Sin tge ch'è da far stim tar la cumpra d'ina fresa da naiv, raquinta el en il Co e cum.