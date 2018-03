Valentin a Pläviggin?

Sonda, 18.11.2017, 12:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 18.11.2017, 12:45, RTR



Sch'i dat dumondas dal public che s'interessan dals nums en la Partenza fa quai adina plaschair. Avant tschientaners ha il tudestg remplazzà là il rumantsch, ma ils toponims restan testimonianzas da pli baud. Questa giada dumonda in'amia dad in possessur d'ina acla a Pläviggin danunder che quest num deriva. Cuvglinas (Küblis) ha pliras fracziuns, questa è pauc enconuschenta ed il num ha forsa da far cun Vintgin, il num rumantsch per Valentin. Pli evident è però la derivanza da l'autra fracziun Tälfsch che fa part dad ina retscha da Telfs en l'artg alpin che deriva dad in pled preroman.