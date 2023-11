«L’ultim Rumantsch» è ina producziun da Shining Film e RTR.

En il center da la seria stat la famiglia Durisch, possessura e manadra da la pli gronda chasa da medias dal Grischun. Sco giuven ha Gion-Peder Durisch fundà l’interpresa. Avant onns è el dentant sa decidì da surdar quella a ses figl Gion. Quel vul spargnar e reorganisar la fatschenta e betg pli producir la gasetta nunrentabla «Posta». Il conflict è programmà! Perquai che la Posta è il project da cor da Gion-Peder, na vul el savair nagut pli da ses figl. I na sa tracta betg mo da l’emprima gasetta ch’’el aveva fundà, mabain er da l’ultima gasetta rumantscha en Svizra. Cura che Gion-Peder mora, cumenza il cumbat en famiglia. En ses testament fa el si ina part da la chasa da medias a sia biadia Ladina, quai cun il giavisch ch’ella surpiglia e maina vinavant la Posta. Ma Ladina na vul avair da far nagut cun il mund da las medias e sia famiglia. Dapi onns abita ella a Turitg e cumbatta sco activista cunter concerns gronds e per ils dretgs d’animals. Cura che Ladina vegn conscienta da la muntada da la gasetta, è la tentaziun gronda da profitar da la plattafurma da medias per sias atgnas ideas e valurs. «L’ultim Rumantsch» è situà en la tensiun dal martgà medial fitg cumpetitiv. Idealissem frunta sin realitads sgarschaivlas, regl da profit sin tradiziun e cuntradas muntagnardas idillicas sin interess urbans. La cultura rumantscha vegn en las stretgas. Ed entamez stat ina dunna giuvna pli sensibla che quai ch’ella vuless atgnamain esser.

Flavio Bundi, schefredactur da RTR sa legra gia uss sin la segunda seria ficziunala: «'L’ultim Rumantsch’ percepescha la debatta actuala sur d’identitads culturalas da cuminanzas e reflectescha quellas. Er sche la seria è localisada en il Grischun, pudess ella giugar dapertut sin il mund. Cun la seria-web survegnan las aspectaturas ed ils aspectaturs insatge per chau, venter e cor.»

La seria en 5 parts vegn producida da Sophie Toth e Timo Raddatz da la Shining Film AG a Turitg. Manuel Sieber ed Anne Sommer da schau. ScRL Cuira èn las persunas da contact sin il lieu. Adrian Perez maina reschia cun la camera dad Aaron Graf. En il writers room han Adrian Perez, Jen Ries e Simon Nagel sviluppà ils scripts. Las filmadas han lieu dal matg enfin fanadur 2023. La diffusiun da la seria è planisada per la primavaira 2024.

Avis per las medias

Visitas da la filmada a Cuira èn pli probabel pussaivlas il matg 2023. Infurmaziuns detagliadas suondan. Reservaziuns èn gia uss pussaivlas sin communicaziun@rtr.ch.

Medienmitteilung – deutsche Version:

RTR lanciert zweite rätoromanische, fiktionale Serie

Chur, 07-02-2023 – Nach der ersten Webserie «Metta da fein» lanciert Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) eine zweite fiktionale Serie auf Rätoromanisch. Die Dreharbeiten zur neuen Serie «L’ultim Rumantsch» starten im Frühling. Gefilmt wird von Mai bis Juli 2023 in Chur und anderen Orten in Graubünden sowie in Zürich. «L’ultim Rumantsch» ist eine Produktion von Shining Film und RTR.

Im Herzen der Serie steht die Familie Durisch, Eigentümerin und Betreiberin des grössten Medienhauses in Graubünden. Als junger Mann gründete Gion-Peder Durisch das Medienhaus, hat die Leitung aber vor Jahren seinem Sohn Gion abgetreten. Dieser will den Laden fit sparen und die unrentable rätoromanische Zeitung «Posta» dicht machen. Damit bricht Gion mit seinem Vater, denn die Posta ist Gion-Peders Herzensprojekt. Die Posta war nicht nur die erste Zeitung, die er gegründet hatte, sondern sie ist auch die letzte rätoromanische Zeitung der Schweiz. Die Ereignisse überschlagen sich, als Gion-Peder stirbt und innerhalb der Familie ein Machtkampf ausbricht. In seinem Testament hinterlässt Gion-Peder seiner Enkelin Ladina einen Anteil des Medienhauses mit der Bitte, die Posta zu übernehmen und weiterzuführen. Doch Ladina will mit der Medienwelt und ihrer Familie nichts zu tun haben. Seit Jahren wohnt sie in Zürich und kämpft als Aktivistin gegen Grosskonzerne und für Tierrechte. Als sich Ladina der Bedeutung der Zeitung bewusst wird, gerät sie in Versuchung die Medienplattform für ihre persönlichen Wertvorstellungen auszunutzen.

«L’ultim Rumantsch» spielt im Spannungsfeld des hart umkämpften Medienmarkts. Idealismus trifft auf erschreckende Realität, Profitgier auf Tradition. Idyllische Berglandschaften sehen sich mit städtischem Kalkül konfrontiert, die rätoromanische Kultur wird in die Enge getrieben. Und mittendrin steht eine junge Frau, die verletzlicher ist als sie eigentlich will.

RTR-Chefredaktor Flavio Bundi freut sich bereits jetzt auf die zweite fiktionale Serie: «'L’ultim Rumantsch’ nimmt die aktuelle Debatte rund um die kulturelle Identität von Gemeinschaften auf und reflektiert diese. Auch wenn die Serie in Graubünden verortet ist, könnte sie so oder ähnlich überall auf der Welt stattfinden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten mit der Serie etwas für Kopf, Bauch und Herz.»

Die fünfteilige Serie wird von Sophie Toth und Timo Raddatz von Shining Film aus Zürich produziert. Manuel Sieber und Anne Sommer von schau. GmbH aus Chur sind Ansprechpartner vor Ort. Regie führt Adrian Perez mit der Kamera von Aaron Markus Graf. Die Drehbücher wurden im Writer’s Room von den Autoren Adrian Perez, Jen Ries und Simon Nagel entwickelt. Die Dreharbeiten finden von Mai bis Juli 2023 statt. Die Ausstrahlung der Serie ist für Frühjahr 2024 vorgesehen.

Hinweis für Medienschaffende

Drehbesuche sind voraussichtlich im Mai 2023 in Chur möglich. Detaillierte Informationen folgen. Vormerkungen sind bereits jetzt möglich unter communicaziun@rtr.ch.