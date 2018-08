Ils dus lamas Emilio e Valor èn prompts per far lamatrekking.

Aladin e Mulan – ils dus chamels – nov lamas e 34 yaks tutgan ad Angelika ed Erwin Bandli. Emprendì han els atgnamain autras clamadas ed els fan pir dapi 18 onns il pur. Cura ch'els sajan sa decidids d'avair famiglia, hajan els lura surprendì il puresser dals geniturs dad Erwin, declera Angelika Bandli. «Avant essan nus viagiads enturn durant 20 onns en l'entir mund. Sche nus ans domiciliain a Stussavgia, lura prendain nus simplamain il mund tar nus a chasa, avain nus pensà.» Quai saja il motiv daco ch'els tegnian plitost animals exotics.

Nossa finamira è da laschar sentir il giast il silenzi da quest lieu e la ruassaivladad dals animals.

Dasper far il pur porschan ils Bandlis era turas da viandar cun lamas. Maximalmain sis giasts fan part d'in trekking e mintgin survegn in lama. «I va perquai che nus vulain mussar co ins communitgescha cun in animal, sch'ins na po betg duvrar pleds.» Cun sellas spezialas portan ils lamas la bagascha dals viandants. Pernottà vegn en ina jurta.

Ins pudess crair ch'els pateschian dal fraid durant l'enviern. Tenor Angelika Bandli ston ins dentant differenziar: «Ils chamels cun dus bots vegnan or dal desert fraid e tals cun in bot dal desert chaud.» Lur chamels sajan da quels cun dus bots che sa sentian bain durant l'enviern a Stussavgia. La stad dentant hajan els era chaud e sujan.

Vi dals yaks hajan tschels purs dalla Stussavgia stuì s'endisar l'entschatta. Els na migian numnadamain betg sco vatgas, mabain grugnan. «In u l'auter pur ha detg che quai na saja betg uschè bel», raquinta Angelika Bandli e ri. Uss dentant paran lamas, yaks e chamels d'esser ina part dal vitg. Dals vischins na guarda nagin pli curius, cura ch'ils Bandlis passan cun chamels.

Nagina ustaria ma persuenter il «z'cafi»

Il café gist sper la staziun da l'auto da posta è pitschens – be in per maisas e sutgas. La tavlegiada e las mobiglias èn da lenn uschia ch'ins sa senta bunamain in zic sco en ina stiva. I saja bain in lieu d'entupada, declera l'ustiera Edith Boner. Dapi otg onns maina ella il café. «Oravant tut ils lavurers vegnan da las nov a baiver in café. Els èn mia clientella principala», explitgescha ella.

L'unica ustaria a Stussavgia – il «Rathaus» – è stada serrada ina giada per dus onns. Lura è l'ustaria vegnida averta ed actualmain è ella puspè serrada. Quai saja fitg donn, manegia l'ustiera. «En il «Rathaus» aveva la glieud er la pussaivladad da magliar. Jau hai vairamain be in café qua e serrà sur mezdi e la saira las sis.» Il café marschia en general bain. Segir dettia bler temps ch'ella saja tut suletta e haja nagins giasts. «Uss durant la stad è la stagiun auta. Lura marscha adina insatge.» Viver dal «z'cafi» po Edith Boner dentant betg. «Jau fatsch quai plitost per plaschair. Emprendì hai jau pastiziera. D'avair in agen café era adina mes siemi.»

Maletg 1 / 3 Legenda: Ils sulet café a Stussavgia è il lieu d'entupada dils lavurers che van ad in café a las nov. RTR, Gierina Gabriel Maletg 2 / 3 Legenda: Dapi otg onns maina Edith Boner il «z'cafi» a Stussavgia. RTR, Gierina Gabriel Maletg 3 / 3 Legenda: Era turists anflan savens la via en il café che giascha gist sper la staziun d'auto da posta. RTR, Gierina Gabriel

