Mardi bun'ura, a las 07:45, ha tunà la fanfara sin Radio RTR. Sepp Coray, ch'abita a Sent, ha respundì correctamain a 9 pretaisas dal gieu «Kikeri6», avunda per svidar il jackpot. En tut ha el gudagnà 154 bons per il Volg – cun valur totala da 1'540 francs.

L'emprim che sia dunna Fumia ed el vegnan a cumprar en en il Volg saja ina u l'autra buna buttiglia vin per far viva. Sin la glista da cumpra sajan dentant er anc tartuffels per far plain in pigna – ina da las spaisas preferidas da Sepp Coray.