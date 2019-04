En il center da la discussiun stattan las dumondas:

È bio il medem sco biodiversitad?

Pesticids en l'agricultura, tgi è responsabel?

Agricultura e biodiversitad, va quai insumma ensemen?

Blers purs s'engaschan gia oz per mantegnair la natira, produceschan a moda biologia ed emprovan da nizzegiar las resursas a moda persistenta. Ma ils purs n'èn betg mo qua per tgirar la natira. En emprima lingia èn els producents. Els procuran per charn, legums, fritgs, verdura euv. Ma tut quai ston els far en ina tscherta quantitad e memia char na dastgi er betg esser per ils consuments. Far il paur e tgirar la natira para d'esser in spagat.

