Tge pon ins far per dapli biodiversitad en l'agen curtin?

Fitg simpel - metter ils pes en l’aria e laschar crescher. Pli pauc ch'ins sega e taglia e pli vast ch'il curtin daventa.

Quai pon dentant era las vischnancas far e betg be nus privats. A Falera pon ins per exempel chattar sper las sendas dal guaud orchideas. Quellas orchideas cul num «epipactis helleborine» vegnan dentant tagliadas davent en plirs lieus.

Nossa collavuratura Claudia Cathomen ha fotografà l’orchidea alpina e tradì a nus cun tge app ch'ella ha chattà ora da tge flura ch'i sa tracta.

Tadlar sutvart:

RR actualitad 10:15