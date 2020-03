Passa 1 milliun meters quadrat nova surfatscha biodiversa han Svizzers e Svizras gia creà. Quai dapi precis in onn cura che tut las unitads da la SRG SSR han lantschà l'acziun per dapli biodiversitad. Grazia fitg! Ed uss: Nus cuntinuain ensemen cun Vus.

En l'ura biodiversa lantschain nus la segunda runda da la «Missiun B». Ma avant che nus as deditgain ad anc dapli surfatscha, projects e ideas biodiversas dain nus in sguard enavos sin l'emprim onn da l'acziun naziunala. Entant èn gia var 6'000 projects pli gronds or da 1'500 vischnancas da l'entira Svizra vegnids inoltrads sur missiunb.ch, il link avra en ina nova fanestra.

Questiunari fitg positiv

Per sia lavur da bachelor ha Sbrina Stettler da la Scol'auta turitgaisa per scienzias applitgadas (ZHAW) analisà il project e ses effect cun in questiunari tar 869 persunas da l'entira Svizra. Qua intgins dals resultats:

En la Svizra orientala, il chantun da Turitg ed il chantun Friburg ha la glieud creà las pli bleras novas sufatschas biodiversas en relaziun cun il dumber d'abitantAs. Il Grischun è sin plazza 19 en la glista dals chantuns.

50% da las surfatschas èn tranter 10 m² e 100 m², 40% èn pli pintgas che 10 m² e 10% èn pli grondas che 100 m²

Passa 90% da las surfatschas han persunas privatas creà. Ma er vischnancas, fatschentas e scolas sa participeschan.

3/4 dals participants e perticipantas han tranter 30 e 50 onns

La gronda part da las surfatschas da «Missiun B» sa chatta en curtins. Sin passa in terz dad ellas hai 20 e dapli sorts da fluras.

En spazis fitg populads nua che blera surfatscha biodiversa è ida a perder, ha la glieud creà en relaziun fitg bleras surfatschas novas. En quels lieus en quellas da spezialmain auta valur per la natira.

Facit general da l'autura Sabrina Stettler Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ils resultats dal questiunari èn fitg positivs. Nus vesain che l'interess per il project è vast. Sin blers champs pari da funcziunar bain. Il fatg che giuven e vegl sa participescha, mussa ch'il tema occupa la glieud e motivescha da vegnir activs. Ussa vai persuenter da porscher infurmaziuns a moda anc pli directa a tschertas gruppas da participantAs. Quai per animar vischnancas, fatschentas, scolas, manaschis agriculs e persunas cun terassas da sa participar anc pli stediamain. Dapli dal questiunari e l'evaluaziun chattais qua tar srf.

#perVus: Nus faschain voss curtin pli biodivers

En la segunda part da nossa ura biodiversa sclerin nus per ina tge che las horticulturas u centers da curtin porschan uss en questa situaziun cun il coronavirus. Per l'autra datti er tips e trics per in curtin biodivers e tge preparativas u er lavurs en curtin ch'ins po tut tenor gia uss far.

Ed il pli impurtant sco ultim: Vus pudais gudagnar in pachet per far ina part da Voss curtin pli biodivers. Durant in di vegn la botanicra e biologa Constanze Conradin tar Vus e cusseglia tge ch'ins pudess far dal bun per la natira. Latiers tutga er anc in bon en la valur da 200 frs. per gist metter ils cussegls en la partica. Dapli tradin nus en l'ura biodiversa da venderdi ils 20 da mars tranter las 11:00 e las 12:00 tar Radio RTR.