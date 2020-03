Per orticulturas è la primavaira il temp il pli impurtant. Là pon ellas vender las fluras e plantins ch'els han producì las ultimas emnas da l'enviern. La pandemia dal coronavirus influenzescha però era las orticulturas. Ils affars ston restar serrads. Uschia pondereschan e lavuran blers vi da autras vias co vegnir cun lur rauba tar la clientella.

Differenzas tranter pitschen e grond

Schimun Neuheusler che maina ina giardinaria a Scuol schlia quai uschia ch'el metta ora las fluras ed ina cassa. Uschia po la glieud simplamain vegnir, pigliar e pajar.

La horticultura Schutz engrondescha l'onlineshop existent. Pertge la dumanda saja gronda, uschia il cumproprietari Christian Schutz. La dumonda ch'è tar els però anc in pau averta è: Co chatta la rauba la via da l'orticultura tar il client?

Er ils gronds èn pertutgads da la crisa. Uschia po la Landi p. ex. bain laschar avert sia partiziun d'agricultura, ma urden d'iert e curtin na tutga betg latiers. Quel pon ins be empustar online e laschar furnir a chasa.

Puspè auters preparan tut sco fin qua e spetgan co la situaziun sa sviluppa. Uschia p. ex. Regula Giger da la pitschna orticultura Flurs Sampaguita a Mustér. Pervi da l'autezza saja uschè u uschia anc in zic baud per cumenzar cun las lavurs en cunrtin. Ils blers spetgian anc in zic.