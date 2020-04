La dunna che viva a Ramosch è fascinada da la natira e da la biodiversitad. Per ella èsi passiun e clamada en il medem mument.

La botanicra e biologa è creschida si en la Val Müstair ed en l'Engiadina Bassa. Gia da buoba era ella fascinada da la natira. En scola haja ella adina gì grond interess vid ils temas biologics.

Insatge ch'è restà fin oz. Sia passiun vesan ins en ses agen curtin, ma er sin las excursiuns botanicas ch'ella porscha ensemen cun ina collega.

Legenda: Constanze Conradin sin ina da las excursiuns botanicas. MAD

«Jau charez la biodiversitad»

Constanze Conradin ha studegià biologia a scola politecnica federala a Turitg (ETH). Durant quest temp ha ella chattà la fascinaziun per fluras e plantinas. Ell haja immens plascher vid tut quai che creschia e pli gronda che la biodiversitad, per exemepl, en in curtgin saja e pli bel ch'i saja.

Biodiversitad è tenor la botanicra insatge che n'è betg da chattar dapertut. Oravant tut en las citads vesi ora mal. «Jau vesel là uschè blers ierts fitg monotons e quai fa mai trist».