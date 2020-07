La cuntrada da l'Alp Flix en il Grischun Central è in mosaic da differents abitads: palids autas e bassas, lais, prads e guauds. In lieu ideal per ir sin ils fastizs da la biodiversitad.

3'500 sorts da bulieus, plantas ed animals han sin l'Alp Flix en il Grischun Central in dachasa. Quai tenor il project da perscrutaziun «Schatzinsel Alp Flix». Il motiv è la gronda diversitad dals abitadis. Las palids autas e bassas, ils prads ed ils guauds porschan per bleras plantas ed animals cundiziuns idealas. L'alp vala sco cuntrada da palì da muntada naziunala, il link avra en ina nova fanestra.

Sin nossa tura tras la cuntrada avain nus dà in'egliada speciala sin las palids, e tge sorts plantas ed animals che vivan là. Palids èn cuntradas ch'èn sa sviluppadas sur lung temp. Er plantas ed animals èn sa specialisads per viver e prosperar en in terren cun pauc oxigen e nutriment sutteran. Passa 90% da las palids en Svizra èn vegnidas destruidas ils ultims 200 onns. Er perquai vegnan quellas che existan anc mantegnidas uschè bain sco pussaivel.

Ina «spezialitad» entaifer las palids èn las palids autas. Quellas èn spezialmain protegidas perquai ch'ellas èn anc in zic pli sensiblas. Tar l'exempel sin l'Alp Flix, il Lai Neir sa tracti d'in lai ch'è sa sviluppà sur millis onns plaun plaunet ad ina palì. Il terren e fitg lom pervi dal mistgel da turba – il resultat dal svilup sur millis dad onns.

Surtut durant las fin d'emnas visita blera glieud l'Alp Flix durant il temp da stad. Blers turists en ina cuntrada che stat per gronda part sut protecziun ed è in spazi da viver per millis da spezias – ins pudess pensar che quai saja ina cuntradicziun cun potenzial da conflict. Ma tenor la manadra da projects per cuntrada e natira Regula Ott, funcziunia quai per gronda part bain.

Tranter auter er per sensibilisar uffants ma er creschids per la cuntrada fitg diversa, ils spazis da viver e las differentas spezias da plantas ed animals datti sin l'Alp Flix er in uschenumnà «parcours da perscruttaziun». La purschida che vegn cumplettada cun divers utensils sco per exempel lupas per sur e sut aua exista en questa furma gia dapi 10 onns e saja fitg tschertgada.

Spazis spezials èn dentant betg mo las palids, mabain er ils mirs sitgs en la cuntrada da l'Alp Flix – els èn veritabels stgazis da biodiversitad, raquinta Dino Augustin, il responsabel per la construcziun da mirs sitgs e manader da gruppas da lavur, en discurs cun reporter Flurin Clalüna. Oriundamain han ils mirs sitgs però la funcziun da separar prads che vegnan sajads da pastgiras sco er per deponer la crappa ch'eran en la pastgira.

Ed i dat anc in aspect ch'è er da grond'impurtanza sin il territori da l'Alp Flix – l'agricultura. Trais famiglias vivan anc sur onn en ils tschintg aclauns. In fatg interessant: sin la medema autezza (2'000 m. s. m.) sa chattan il medem mument vitg, aclas ed alp. Er qua datti magari conflicts d'interess tranter intensivar ed engrondir il manaschi d'agricultura e da l'auter maun proteger la natira. E tuttina: senza l'agricultura e la tgira adattada da las palids tras il purs fiss l'Alp Flix nagut auter che guaud.