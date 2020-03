Precis avant in onn, il mars 2019, ha l'acziun naziunala da la SRG «Missiun B - per dapli biodiversitad» cumenzà. Dapi lura han persunas, fans da la natira da l'entira Svizra p. ex. plantà flurs e chaglias indigenas, fatg mantuns da roma ubain surlaschà in chantun da lur curtin a la natira. Quai tut cun la finamira da crear novs spazis da viver per animals e fluras indigenas. Perquai che bleras dad ellas èn periclitadas.

Ussa avain cuntanschì il milliun. Entaifer in onn è in milliun meters quadrat nova surfatscha biodiversa vegnida inditgada sur la pagina missiunb.ch, il link avra en ina nova fanestra. Quai correspunda ad ina surfatscha da in kilometer quadrat. A pe duvrassan nus ca. in'ura per ir ina giada enturn l'entira surfatscha. E sch'ins stendiss ina fascha dad in meter quadrat ladezia, tunschess quella da Truitg fin a Warschau.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: Cun questa surfatscha han Nadja Bernardi e Pascal Rüegsegger dad Embrach en il chantun da Turitg cuntanschì il milliun. Nadja Bernardi e Pascal Rüegsegger

Pèrin giuven ha inoltrà la surfatscha decisiva

Nadja Bernardi (24) e Pascal Rüegsegger (28) dad Embrach en il chantun Turitg han inoltrà cun lur curtin da 350 meters quadrat la surfatscha decisiva per il milliun. Lur curtin è in exempel classic: Anc la primavaira passada, cura ch'els han cumenzà cun las lavurs era quel quasi be in pastget verd, bun per dar golf.

Il giuven pèrin ha tranter auter construì mirs sitgs, plantà chaglioms e fluras indigenas sco p. ex. la mulinetta (Pfeifengraas) u er installà uschenumnads hotels per insects, mantuns da roma e da sablun.

Entaifer paucs dis avain nus pudì observar animals che nus n'avain anc mai vis en noss curtin.

Maletg 1 / 3 Legenda: Il curtin biodivers n'è betg mo ina oasa per ils animals, er ils possessurs Nadja Bernardi e Pascal Rüegsegger giaudan lur nov lieu per sa revegnir. Nadja Bernardi e Pascal Rüegsegger Maletg 2 / 3 Legenda: Gia curt temp suenter la midada dal curtin han ils possessurs pudì observar animals ch'els n'han fin là anc mai vis. Nadja Bernardi e Pascal Rüegsegger Maletg 3 / 3 Legenda: En il curtin natiral dastgan fluras e chaglias er crescher en via. Nadja Bernardi e Pascal Rüegsegger

Ins vesa vi dal project da l'inschignera d'ambient e da l'ortulan da natira ch'els èn profis. Ma sch'ins guarda sin ils blers auters projects da Missiun B, vesan ins ch'era entschaviders ed amaturs da curtin pon contribuir a moda fitg simpla. I tanscha er be gia, da betg segar il pastget en quels lieus che nagin na dovra. Ubain da remplazzar chaglias estras cun indigenas. Er mantuns da roma u crappa èn spazis da viver tschertgads tar ils insects. E gia ina chista cun insaquantas flurs indigenas sin terrassa è ina contribuziun a la biodiversitad.

Var 5'800 projects

Fin uss èn var 5'800 projects da l'entir pajais vegnids inoltrads tar Missiun B. L'acziun naziunala da SRF, RTS, RSI ed RTR cuzza anc fin l'atun 2020. Passa 40 organisaziuns sustegnan la Missiun B. As participai er Vus e gidai a salvar la biodiversitad en Svizra.