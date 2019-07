Svizras e Svizzers èn conscients da l'impurtanza da la biodiversitad. La surfatscha crescha di per di.

La finamira dal project cuminaivel da RTR, RSI, RTS e SRF è da promover a moda durabla la biodiversitad en Svizra. Pia po e duai mintgin contribuir a dapli biodiversitad per pudair porscher dapli spazi da viver ad insects ed animals.

Maletg 1 / 5 Legenda: Fluras selvadias sin il pra avant chasa. Claudia Cathomen Maletg 2 / 5 Legenda: Ervas aromaticas sin il balcun da RTR. Gaby Degonda Maletg 3 / 5 Legenda: Bransinas da Gladiola. Claudia Cathomen Maletg 4 / 5 Legenda: Fluras selvadias sin il pra avant chasa. Claudia Cathomen Maletg 5 / 5 Legenda: In roser da rosas cotschnas en curtin. Claudia Cathomen

Claudia Cathomen, manadra dal project Missiun B tar RTR, ha prendì sut la marella il svilup dal terren annunzià per il project naziunal. In bun exempel saja Flawil en il chantun Son Gagl, che ha annunzià passa 10'000 meters quadrat. La vischnanca e l'entira populaziun sustegna l'acziun e cunquai era il spazi da viver per insects ed animals.

Jau sun persvadida ch'i vegn fatg fitg bler, mintgatant na patratg'ins betg vidlonder ch'ins pudess annunziar la natira avant chasa che fa mintgadi plaschair a nus.

En il Grischuna saja anc grond potenzial d'augmentar las annunzias da surfatscha biodiversa. La citad da Cuira haja dentant annunzià 1'000 meters quadrat surfatscha nova e Laax ed Alvra mintgamai 300 meters quadrat surfatscha biodiversa creada da nov.

RR actualitad 11:15