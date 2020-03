cuntegn

Tips e trics - Uss è temp da far iert

Ils dis vegnan pli lungs, las emprimas flurs cumenzan a chatschar ed i daventa da di tar di pli chaud. La primavaira è arrivada ed uschia era la veglia da plantar flurs ed implants en l'iert. Nus avain mess ensemen per Vus in pèr tips d'orticulturas per lavurs ch'ins savess far uss en iert.