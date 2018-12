Il «derschalet», il «palpader», «lindornar», «scornar» ed il «chüsatof». Per quels tschintg pleds era la giuria sa decidida tar il Pled Rumantsch 2018. Rumantschas e Rumantschs han decidì ch'i duai daventar il «derschalet».

Il «derschalet» – in nausch siemi che bitta ins ord letg – è il Pled Rumantsch 2018. Cun 42% da las vuschs ha el pudì persvader il pli fitg il public da RTR. Sin il segund plaz suonda cun 27% il «chüsatoff», ina versiun rumantscha per il «whistleblower».

Or da 114 propostas inoltradas ha ina giuria selecziunà 5 per il «Pled Rumantsch 2018». Il «derschalet» è il pled victur. il palpader «Quel che tutga». Tschernì en connex cun il hashtag «MeToo» e las discussiuns enturn las mulestas sexualas. il derschalet In nausch siemi che bitta ins or da letg. lindornar Vegn dal substantiv lindorna ch'è in sinonim da la glimaja. Duai dar cuntrapaisa al stress omnipreschent d'ozendi. scornar En connex cun l'iniziativa davart vatgas cun cornas. Ma er bittar giu ils corns en il senn da daventar creschì. il chüsatof Ina versiun rumantscha per il «whistleblower». U er in auter pled per tgisader.

Durant in'emna han Rumantschas e Rumantschs pudì decider via in online-voting sin la pagina d'internet RTR, tgenin dals tschintg pleds selecziunads da la giuria ch'è per els il Pled Rumantsch 2018. Gia baud è il «derschalet» sa cristallisà sco pled preferì.

«... cura ch'i avevan bavì sco foras ...»

Il pled «derschalet» è atgnamain in pled oriund sursilvan. Ma tar quels e quellas che noss correspundents han dumandà sin via a Mustér na para el betg dad esser fitg derasà. Ina u l'auter aveva in'idea en tge direcziun ch'i pudess ir ed ina dunna enconuscha il «derschalet» cun tut autras muntadas sco p. ex. avair problems cun la gnerva u er baiver da memia:

Principalmain ils umens avevan in derschalet cura ch'i avevan bavì sco foras e na savevan betg tge ch'els faschevan.

Tar la dumonda sch'il pled da l'onn plascha u betg van las opiniuns ina ord l'autra a Mustér. Ils ins èn da l'avis ch'i saja in bel pled e bun ch'el vegnia puspè clamà en memoria, ad auters na plascha el insumma betg.

114 propostas en 3 emnas

Trais emnas ha il public pudì inoltrar propostas per il pled a RTR. Da las total 114 propostas ha lura ina giuria definì tschintg pleds davart ils quals il public ha pudì decider. En la giuria èn stads da la partida Anna-Alice Dazzi, linguista tar RTR, Gion Nutegn Stgier, redactur ANR e Viola Pfeiffer, romanista ed autura. La giuria aveva er resguardar che radund ¾ da las propostas inoltradas n'han gì nagin connex cun l'onn 2018. Perquai ha ella elegì ils dus pleds «derschalet» e «lindornar».

Il pled «derschalet» ha inoltrà Mattias Arpagaus da Laax e suonda sin «flutgets» ch'è stà il pled da l'onn 2017.

