L’hotellaria en il Grischun ha nudà l’avust 718'368 pernottaziuns. Quai èn 14,8% dapli che l’avust avant in onn, scriva l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun. Cumpareglià cun la media da tschintg onns, hai schizunt dà en Grischun 23,7% dapli pernottaziuns.

Il dumber da giasts svizzers è s'augmentà per 7,5% e cumpareglià cun la media da tschintg onns per 41,5%. Er guardà sur l'entir onn, da schaner fin avust 2021 è il dumber da pernottaziuns s'augmentà, per prest in mez milliun, u 21,3%.

26,8% dapli pernottaziuns en Svizra

Er vis sur l’entira Svizra hai dà quest onn dapli pernottaziuns cumpareglià cun l’onn passà, sco las cifras provisoricas da l’Uffizi federal da statistica mussan. Total hai dà en l'entira Svizra 4,2 milliuns pernottaziuns. Da quellas èn 1,6 milliuns idas sin il conto dad esters e 2,6 milliuns èn stadas pernottaziuns da Svizzers e Svizras. Cumpareglià cun l'onn passà da pandemia èn quai 56,4% dapli pernottaziuns dad esters.

Il fanadur da quest onn, avevi anc dà tant en il Grischun sco er en Svizra damain pernottaziuns che l’onn passà.

Schaner fin avust 2021

En Svizra ha la hotellaria nudà dal schaner fin il fanadur 2021 totalmain 16,6 milliuns pernottaziuns. Quai è in plus da 15,1% u 2,5 milliuns pernottaziuns cumpareglià cun la medema perioda da l'onn avant. Totalmain eran quai 4,9 milliuns pernottaziuns da giasts da l'exteriur (–16,7% / –979'000) e 14,3 milliuns giasts da la Svizra (+32,3% / +3,5 milliuns).