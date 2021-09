L'hotellaria en il Grischun ha nudà il fanadur passa 705'000 pernottaziuns. Quai è in minus da 3,5% cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant, sco l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun scriva.

Il dumber da giasts svizzers saja sa reducì per 8,3% sin 554'266 pernottaziuns. Cunzunt en las destinaziuns da Lai e Surselva èn las pernottaziuns sa reducidas en general, entant ch’ellas èn s’augmentadas en la citad da Cuira. Dentant er Arosa ha cun 10,1% gì ina marcanta sperdita. Il pli savens han giasts da la Germania e da la Belgia visità il Grischun. Da la China, Hongkong u Taiwan han be 79 persunas visità il fanadur 2021 il Grischun, in onn avant eran quai 55 persunas. Sch'ins cumpareglia quai dentant cun la media dals davos tschintg onns è quai ina sperdita da 98,8%.

Plus da 6% en Svizra

En l'entira Svizra ha la hotellaria nudà il fanadur 2021 totalmain 3,6 milliuns pernottaziuns . Quai è in plus da 6% u 204'000 pernottaziuns cumpareglià cun l'onn avant. Quai ha communitgà l'Uffizi federal da statistica. Totalmain 1,1 milliuns pernottaziuns eran giasts da l'exteriur (+36,8% / +287’000). Giasts da la Svizra han generà 2,6 milliuns pernottaziuns (–3,1% / –83’000).

Resultats schaner fin fanadur 2021

En Svizra ha la hotellaria nudà dal schaner fin il fanadur 2021 totalmain 15 milliuns pernottaziuns. Quai è in plus da 12,2% u 1,6 milliuns pernottaziuns cumpareglià cun la medema perioda l'onn avant. Totalmain eran quai 3,3 pernottaziuns da giasts da l'exteriur (–32,1% / –1,6 milliuns) e 11,7 milliuns giasts da la Svizra (+37,2% / +3,2 milliuns).