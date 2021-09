Las pli impurtantas cifras per la Svizra

Per pudair dar ina survista dals cas en l'entira Svizra, va RTR la medema via sco SRF: Nus publitgain cifras da differentas funtaunas, per exempel da l'Uffizi federal da sanadad BAG, dals chantuns ubain gruppas scientificas (detagls da funtaunas a la fin da l'artitgel). Quellas datas vegnan actualisadas automaticamain ed èn adina sin il pli nov stan.

Ina sfida centrala en la pandemia è d'evitar in collaps en ils ospitals. La situaziun en il Grischun, inclusiv il dumber da persunas sin las staziuns intensivas, mussa la suandanta grafica:

Stan da vaccinar

Decisiv per il cumbat cunter la pandemia è il dumber da persunas vaccinadas. L'Uffizi federal da sanadad publitgescha regularmain cifras davart il stan da vaccinar en Svizra.

Situaziun en Grischun

Las cifras da cas da corona per il Grischun publitgescha RTR sin basa da las indicaziuns sin la pagina d'internet dal chantun. Las datas las pli actualas dateschan mintgamai dal di avant – actualisadas vegnan questas ina giada al di, cun excepziun da la fin d'emna.

Per pudair cumparegliar èsi da metter las cifras en relaziun. Savens vegn duvrà per quest intent il dumber pro 100'000 abitants. Per il Grischun na va quai betg, cunquai ch'i na dat gnanc tants abitants en las regiuns (en l'entir chantun vivan circa 200'000 persunas). Perquai publitgescha RTR las cifras pro 10'000 abitants:

Testar, testar, testar

Il Grischun persequitescha gia dapi in temp la strategia da testar uschè bleras persunas sco pussaivel – saja en chasas da tgira, scolas u firmas. Era auters chantuns e l'entira Svizra vul entant far dapli tests ch'enfin uss.

Qua la survista per l'entira Svizra:

Per giuditgar la situaziun epidemiologica gida la «rata da positivitad», quai vul dir: Quants dals tests che vegnan fatgs mussan in resultat positiv?

L'Organisaziun mundiala da sandad WHO scriva: Uschè ditg che la rata da 5% na vegn betg surpassada, pon ins quintar d'identifitgar tut ils cas da Covid-19. Sche questa limita vegn surpassada crescha il ristg che la pandemia daventa ord controlla. Era qua publitgescha RTR las datas per l'entira Svizra:

Cas activs, isolaziun e quarantina

Per chapir la situaziun e las graficas èsi bun d'enconuscher las definiziuns:

«Cas activs» vul dir ch'i sa tracta da persunas testadas positiv sin il coronavirus. Quellas sa chattan en isolaziun. Mintgatant dovran expertas ed experts era «cas confermads» ubain «cas d'index» – tut quai munta dentant il medem tenor il chantun.

«En isolaziun» èn persunas testadas positiv e che ston exnum evitar mintga contact cun autras persunas. Qua cumenza lura era il «contact tracing», quai vul dir che emploiads dal chantun emprovan da chattar ora cun tgi che la persuna infectada ha gì contact.

Persunas «en quarantina» ubain «persunas da contact» numnan ins persunas che han gì contact cun ina persuna testada positiv sin il coronavirus e che sa chattan en quarantina ordinada ubain preventiva. Perquai èn questas cifras normalmain marcantamain pli autas che las cifras da persunas en isolaziun.

Co che la pandemia è sa sviluppada en il Grischun dapi il cumenzament, mussa la suandanta grafica:

Cifras dals chantuns

La situaziun en ils chantuns po esser zunt differenta – quai ha il passà mussà. La tabella mussa las differenzas a maun da dus criteris:

L'incidenza da 7 dis metta en relaziun las infecziuns novas cun la populaziun. Concret: La summa da tut ils cas dals ultims 7 dis vegn calculada pro 100'000 abitantas ed abitants.

L’uschenumnada «Valur R» (valur da reproducziun) inditgescha quantas ulteriuras persunas ch’ina persuna positiva infectescha.

Situaziun globala

Gist en temp da vacanzas gida questa tabella a tegnair la survista:

Detagls da las funtaunas Avrir la box Serrar la box Cifras d'infecziuns novas, ospitalisaziuns, mortoris, tests e vaccinaziuns derivan da l'Uffizi federal da sanadad BAG, il link avra en ina nova fanestra, ch'actualisescha quellas da glindesdi fin venderdi.



Cifras davart l'occupaziun sin staziuns intensivas rimna icumonitoring.ch, il link avra en ina nova fanestra, che vegn tgirà d'ina gruppa da perscrutaziun da la ETH.



La valur da reproducziun è ina stimaziun che deriva da la gruppa Theoretical Biology da la ETH, il link avra en ina nova fanestra e vegn publitgada cun in retard da 10 fin 17 dis.



Per visualisar las datas collavura RTR cun il team dad SRF Data.