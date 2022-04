Il center da controlla per traffic da camiuns pesants procura che camiuns sa tegnan vi da las prescripziuns ed èn segirs per lur viadi sur il San Bernardino.

L'A13 che maina sur il San Bernardino e collia il Grischun cun il Tessin è la pli auta autostrada da l’Europa. Oravant tut per camiunistas e camiunists che dovran quella ruta sco axa da transit ina sfida, cun quai ch’els ston surmuntar fin 1'500 meters d’autezza cun lur camiuns, per part chargiads plains e pesants. Tuttina passan mintga di 500-600 camiuns sur quella ruta. Per garantir che quels vehichels e lur manischunzs èn era fits per far quai, ha la Polizia chantunala dal Grischun dus centers da controlla da traffic pesant, ad Unterrealta e San Vittore.

Magari pon ins gnanc chapir tge chaussas ch'ins vesa. Ins pensa che quai vehichel è 100% en urden, ma sch’ins guarda pli exact han ins bunamain ils chavels che stattan agrad si.

Controllas casualas

Tgi e cura che vegn controllà vegn fatg casualmain. Il focus è oravant tut sin la segirezza dals camiuns e lur char annex. Vul dir sch’ils frains ed ils profils da las rodas èn en in bun stadi, sche la paisa maximala vegn resguardada u sche la chargia è segirada correct. Quai èn facturs fitg impurtants cun quai che l’autostrada sur il San Bernardino è ina da las pli stipas da l'Europa.

Tut quai vegn fatg fitg spert ed effizient. Ina controlla dura per regla tranter 20 fin 30 minutas. L'onn passà hai dà passa 5'600 controllas dal traffic da camiuns pesants en il Grischun. Cumpareglià cun l'onn da corona 2020 èn quai 14% dapli camiuns controllads, scriva l'Uffizi federal da vias Astra. Dals camiuns controllads n'han 88 betg dastgà cuntinuar il viadi. 16 vehichels eran da la Svizra e 72 eran vehichels u manischunzs da l'ester. Il pli savens han ins constatà manipulaziuns vi dal sistem da svapurs, cun sa futrar dals temps da lavur e da ruaus e tar las prescripziuns da paisa e dimensiun.

Ord l'archiv