La vaccinaziun cunter Covid-19 vegn recumandada per uffants da 5 fin 11 onns, sche lur geniturs u lur persunas responsablas per l'educaziun giavischan quella. Spezialmain vegn recumandà da vaccinar uffants che han gia in grond disturbi da la sanadad pervia d'ina malsogna cronica u sche persunas cun in sistem d'immunitad indeblì vivan en lur conturn. Quai communitgescha la chanzlia chantunala.

Emprims termins a partir dals 08-01-2022

L'annunzia per la vaccinaziun d'uffants pon ins far online sur la pagina d'internet dal chantun. Ils emprims termins èn disponibels a partir da sonda, ils 8 da schaner 2022. L'immunisaziun cumpiglia duas vaccinaziuns da Pfizer/BioNTech en in interval da 28 dis. Ina dosa singula dal vaccin correspunda ad in terz d'ina dosa per persunas creschidas.

Per laschar virolar dovri

Document d'identitad da l'uffant sco er da la persuna responsabla per l'educaziun ch'accumpogna l'uffant

Carta da la cassa da malsauns da l'uffant

Conferma da l'emprima vaccinaziun per la segunda vaccinaziun

Attest da vaccinaziun (en cas ch'ina registraziun vegn giavischada)

audio Per tadlar curt e cumpact 01:12 min, RTR Audio dals 03.01.2022. laschar ir. Durada: 01:12 minutas.

Ord l'archiv: sil punct dals 04.08.2021