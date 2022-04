La Dretgira administrativa dal Grischun ha decidì a favur d'ina zona da tempo 30 sin la via Loë a Cuira. Quai rapportan las gasettas da Somedia. La dretgira haja refusà in recurs d'ina organisaziun e d'ina persuna indigena e confermà che la mesira saja commensurada ed en l'interess public. Sin la via Loë dettia numnadamain in deficit da segirezza cun quai che las plantas lung da la via impedeschian la vista sin las differentas sortidas da giassas e vias.

La zona da tempo 30 sin la via Loë valess da l'Ospital da la Crusch fin la Kreuzgasse. Ils recurrents pon anc sa drizzar al Tribunal federal a Losanna.

La zona da tempo 30 sin la via Loë è dapi bunamain 20 onns in tema. Il 2003 hai dà ina petiziun per crear uschè ina zona. Il 2015, durant ch'il ospital chantunal è vegnì construì nov, hai dà ina zona da tempo 30 temporala. Il 2016 vuleva la citad prolungar la zona – sinaquai hai dentant dat resistenza d'abitants e d'ina organisaziun.