Il budget dal chantun per il 2022 è sut tetg. Il Cussegl grond ha approvà quel unanimamain. Discussiuns hai be dà durant la debatta d'entrada.

Igl è stà in zic sco ils ultims onns: Grondas discussiuns hai strusch dà – e sche, lura l'entschatta. La debatta d'entrada è sco suletta stada in zic emoziunala. En general èn tut las partidas stadas pli u main cuntentas cun la lavur da la regenza e cun las finanzas dal chantun.

Ils Socialdemocrats cunter il rest

La Partida socialdemocratica (PS) ha en vista a la situaziun actuala ed ils resultats dals ultims onns pretendì in'offensiva d'investiziuns – cunzunt per generaziuns vegnentas e per las regiuns. Ils daners stettian a disposiziun e questa schanza na dastgian ins betg laschar ir, uschia il deputà Lukas Horrer. La situaziun finanziala saja excellenta.

I dovra in'offensiva d'investiziuns grischuna – per ils biadis e per las regiuns.

Ils burgais n'han betg gì plascher da las pretensiuns da la PS. Actualmain na sa chattian ins betg en ina posiziun da far pretensiuns. E cunzunt stoppian ins far attenziun tar las finanzas, uschia Walter Grass da la Partida populara (PPS). Er la Partida liberaldemocratica (PLD) n'ha betg laschà valair il votum dals Socialdemocrats. Sche insumma, lura stoppian ins ponderar da sbassar la taglia per render pli attractiv il chantun per interpresas e persunas privatatas; e betg bittar ora daners da taglia cun la pala.

Il Cusseglier guvernativ Christian Rathgeb (PLD) ha fatg attent ses collegas ch'i dettia actualmain strusch pussaivladads per sbassar la taglia. E sche, lura mo minimal.

Detagls dal budget n'han strusch chaschunà discussiuns

Auter ch'intginas pitschnas midadas entras la cumissiun da gestiun è il budget sez stà atras entaifer curt temp.

Il budget 2022 en curt Avrir la box Serrar la box Il chantun quinta cun in deficit da 9,9 milliuns francs per il 2022. Las investiziuns per l'onn che vegn creschan sin 420,4 milliuns francs. Quai è in plus da 3,8% u 15,5 milliuns francs. Las investiziuns nettas ch'il chantun porta sez muntan a 280,7 milliuns francs.

Grischun scriva cifras cotschnas

Suenter plirs onns ch'il Grischun ha nudà in plus, sto el il 2021 per l'emprima giada puspè quintar cun in minus. Igl è l'emprima giada ch'il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb sto preschentar in minus la fin da l'onn. Quai malgrà che las entradas èn stadas per 55 milliuns francs pli autas che spetgà – quai era grazia a la distribuziun dal gudogn da la Banca naziunala svizra.

Da l'autra vart èn las expensas stadas pli autas – cunzunt pervia da la pandemia. Quella vegn probabel a custar il chantun fin la fin dal onn var 104 milliuns francs. Vitiers vegnan var 10 milliuns francs pervia da la revisiun da la lescha areguard la cassa da pensiun grischuna, sco er ulteriurs custs pervia dal «Green Deal».