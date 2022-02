«Il diever da l'aua tras la publicitad è da muntada decisiva. Quai è stà uschia en il passà e vegn er ad esser uschia en il futur», di Aita Zanetti en ses pled d'avertura. La presidenta dal Cussegl grond agiunta numerus exempels ord l'istorgia dal Grischun – davent dal bigl enfin il flum. Uschia ha ella fatg la punt sin la tractanda principala da la sessiun da favrer: la strategia dal chantun da forza idraulica.

audio Pled d'avertura dad Aita Zanetti 00:12 min, RTR Audio dals 14.02.2022. laschar ir. Durada: 00:12 minutas.

En sia strategia menziunescha la regenza, co ch'ella vul reglar la scadenza da las concessiuns, per tudestg l'uschenumnà «Heimfall». Davent dal 2035 curran numnadamain ina gronda part da las concessiuns per las ovras idraulicas giu e la regenza vul ch'il chantun e las vischnancas prendian las mastrinas enta maun. Il plan è, che plazzas e gudogns restan en il Grischun e betg tar societads da la Bassa.

Per che las singulas ovras hajan dapli pussanza e possian vender meglier il current, vul ins er stgaffir ina plattafurma communabla che venda lura l'energia dal Grischun sin champ naziunal ed internaziunal. Ultra da quai duai er vegnir installà in biro d’inschigners e d'expertas en il Grischun, in biro spezialisà sin lavurs per ovras idraulicas.

Er il luf procura per discussiun

E quai sin giavisch dals socialdemocrats e da l'Allianza dal Center. Quella vul numnadamain che la regenza fetschia ina retschertga tar tut ils puressers. Per exempel duain quels lura vegnir dumandads, sche tscherts animals na vegnan betg pli tramess ad alp, tge, quant e nua ch'igl è vegnì investì en la protecziun da las muntaneras, e co che la situaziun cun il persunal d'alp vesa ora.

Ils socialdemocrats percunter vulan inoltrar in'iniziativa chantunala – quai è in med che vegn duvrà sch'il chantun duai s'engaschar tar la Confederaziun per in intent. Quella giada duai il chantun tenor la PS s'engaschar per in nov management dal luf. La populaziun da lufs duai pudair vegnir regulada sche las mesiras da protecziun na tanschan betg ed il luf daventa malsegir per il carstgaun.

Legenda: Oz cumenza l'emprima sessiun dal Cussegl grond da l'onn 2022, sut il presidi dad Aita Zanetti. FMR

Dapli daners per scolas bilinguas

In'ulteriura incumbensa pretenda da la regenza dapli daners per las scolas bilinguas. Enfin uss dettia ina pauschala da 400 ubain 500 francs per uffants da scolas bilinguas, dentant enfin maximum 330'000 francs. Quai muntia dentant che pli blers uffants che visitan ina scola bilingua, e pli pitschna che la pauschala vegnia, di Patrick Degiacomi da la PS, ch'ha inoltrà l'incumbensa. La regenza è pronta d'auzar ils daners, l'emprim pled ha dentant il Cussegl grond.

Tge che na manca er betg dapi dus onns durant la sessiun è il bloc da corona. Quel è prevesì per mesemna e sin il plan da lavur stattan infurmaziuns da la regenza, in'ura da dumondas ed ina debatta generala. Mesemna suentermezdi infurmescha dentant er il Cussegl federal sur da las schluccadas da las mesiras da Covid.