Gist l'emprim punct da la regenza ha chaschunà ina surpraisa. Il punct 1.1 – svilup da l'administraziun digitala. Tenor il program da la regenza lavura quella il mument vi da var 30 projects da digitalisaziun. Il deputà da la PS Patrik Degiacomi ha vulì savair co ch'i stat cun project in concret: numnadamain cun il project da pilot da digitalisaziun per ils servetschs socials. La regenza haja infurmà avant curt ch'i dettia problems.

Il cusseglier guvernativ Marcus Caduff, ch'ha prendì posiziun en chaussa, ha tradì ch'i dettia er per propi intgins problems cun quest project. Il motiv saja la protecziun da datas che n'adempleschia betg ils criteris dal chantun. Perquai ch'ins n'haja betg chattà ina soluziun cun l'interpresa incumbensada, hajan ins stuì metter il project sin glatsch. Per il mument sajan ins vid sclerir tgi che surprendia tge custs. Quai veglia dentant er dir ch'ins stoppia anc ina giada cumenzar da null.

La PLD e l'administraziun chantunala

Sco l'amen en baselgia ha la PLD er quest onn mess en dumonda las incumbensas da l'administraziun chantunala. La presidenta da fracziun da la PLD Vera Stifler ha vulì savair, sche l'administraziun chantunala stoppia er propi surprender tut questas incumbensas ch'ella fetschia e co ch'i stettia concret cun la controlla da quellas incumbensas. La resposta da la regenza: ins saja vidlonder, i dovria dentant anc temp.

Puncts dals ultims onns

Entant ha il program annual da la regenza er dà la chaschun a deputadas e deputads da dumandar suenter quant lunsch ch'ins haja ademplì ils puncts dals ultims onns. Uschia ha Reto Crameri da l'Allianza dal Center pretendì che la regenza realisescha il tact da mes'ura en la regiun d'Alvra.

Dentant er qua è la resposta stada pli u mains la medema: ins saja vidlonder. Corona haja dentant fatg in stritg tras la planisaziun e plinavant hajan las Viafiers federalas era anc in pled en chapitel.