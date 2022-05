Las Svizras ed ils Svizzers baivan tenor in studi da «Sucht Schweiz» 52.8 liters biera per onn. Cun questa quantitad na vegn la Svizra dentant betg da tegnair pitg cun auters pajais. Tenor diversas statisticas è la Tschechia il pajais cun la pli gronda sait da baiver biera cun 135 fin 142 liters per persuna ad onn. Er sur 100 liters biera per persuna vegn bavì en noss pajais vischins l'Austria e la Germania.

Bleras bierarias en il Grischun

Malgrà che la Svizra n’è gnanc en ils top 10 dals pajais che baivan la pli blera biera, datti en Svizra ina massa bierarias - passa 1'000. En il Grischun vegni producì passa 30 differentas bieras en numerusas bierarias.

Biera – dapli che be ina bavronda

La biera porscha dentant anc bler dapli pussaivladads en il mintgadi:

Schampo: Biera è bun per ils chavels. Ils vitamins ed ils minerals en la biera laschan traglischar, dar volumen e rinforzar ils chavels.

Recept per schampo e cura da chavels Avrir la box Serrar la box Recept per in shampo

1 mellen d’ov

50 ml biera

1 tschadun rum

Mixar il mellen d’ov enfin ch’i dat ina crema clera. Suenter maschadar vitiers la biera ed il rum.

Recept per ina cura

50 ml biera

50 ml mel d’avieuls

Maschadar la biera ed il mel d’avieuls. Laschar la crema 15 minutas en ils chavels e suenter lavar ora bain.



Brownies: Cun biera pon ins era cuschinar, per exempel far brownies.

Recept per brownies da biera Avrir la box Serrar la box 100 gr biera stgira 85 gr tschigulatta naira

110 gr paintg

180 gr zutger

1 pac zutger da vaniglia

2 ovs

50 gr pulvra da cacau

85 gr farina



Laschar coier la biera 10 minutas. Luar vitiers la tschigulatta ed il paintg. Maschadar vitiers zutger, sal e zutger da vaniglia. Maschadar vitiers ils ovs. Maschadar vitiers la farina e pulvra da cacau.

Metter ils brownies per 25 minutas sin 180 grads en furn.



Spaventar lindornas: Sche lindornas u auters insects attatgan la salata, simplamain metter in magiel cun biera en iert. Ils animalets han gugent il levon en la biera e van tar il magiel. Suenter simplamain pigliar ils animals e metter ora els insanua auter.

Schliaziun cunter tacs: Il lev cuntegn d’acid en la biera gida d'allontanar tacs, per exempel sin lain u en chazzettas. Igl è era pussaivel da metter chadainas, rintgas u anials tschufs en biera sur notg ed ellas èn puspè schubras.

Fatgs e mitus enturn la biera

L’entschatta è la biera vegnida fatga da dunnas fin il temp medieval. Lura han ils umens surpiglià la batgetta da la biera. Paders da claustras en l’Europa Centrala tschertgavan ina bavronda nutritiva ch’ins pudeva baiver durant il temp da curaisma. Uschia han ils paders cumenzà a far biera.

Las Chinaisas ed ils Chinaisas produceschan la pli blera biera – 460 milliuns hectoliters. La Germania è sin plaz 5 cun radund 95 milliuns hectoliters. En Svizra vegnan producids be 3.6 milliuns hectoliters biera per onn.

Per mintga biera datti l’endretg magiel vitiers. La furma dal magiel influenzescha quant fitg che la biera vegn stgaudada dals mauns. E la temperatura da la biera ha puspè ina influenza sin il gust. Biera ch’ins duess baiver fitg fraid datti perquai en in magiel cun in vaider gross ed ina manetscha.

Dastg jau baiver biera suenter avair bavì vin u baiver vin suenter avair bavì biera? Sch’ins baiva l’emprim biera e suenter vin u l’emprim vin e suenter biera n'ha nagina influenza sin il barbagiat il di suenter. Tar quest proverbi vai per las classas socialas da pli baud: Entant che la noblezza baveva vin, baveva il pievel simpel biera. Tgi che fascheva ina giada part da la noblezza na dueva betg pli ir ina classa engiu. E da là vegn era il proverbi «Biera sin vin, quai lascha star!».

11% da la populaziun svizra è responsabla per il consum da la mesadad da tut l'alcohol che vegn bavì en Svizra.

Biera suenter il sport – donnegius per il corp?

Per bleras persunas tutga ina biera simplamain vitiers suenter in trenament. Spezialmain en sports d'equipa èsi tradiziun da s'entupar per baiver in. Per il corp saja quai dentant tut auter che ideal, di Ornella Poltera, trenadra persunala, cussegliadra da nutriment e co-manadra dal center da cumpetenza per moviment e sport «80'20». Il corp saja suenter in trenament stanchel ed er il liquid manchia. L'alcohol fetschia ch'il corp dovria uschia pli ditg da sa revegnir.

Atgnamain fissi gnanc da midar bler cu ins giaja a baiver in, declera Ornella Poltera. Ina biera SENZA alcohol saja numnadamain ina bubronda ideala suenter il far sport. I haja per exempel en mineralias u idrats carbonics. Ina biera senza alcohol saja bunamain sc'ina bavronda isotonica.