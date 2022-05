En ses pled è il president da l'Ucraina Wolodimir Selenski sa drizza a las participantas ed ils participants dal Forum mundial d'economia cun in clom da s'unir internaziunalmain. I saja d'impedir la guerra cun forzas unidas. Ed el ha er supplitgà da furnir dapli armas modernas a l'Ucraina sco er d'intensivar las sancziuns cunter la Russia. Per exempel cun in embargo mundial per ieli russ, cun bloccar las bancas russas ubain cun sistir il commerzi cun la Russia. Per ses pled ha el survegnì in lung applaus e standing ovations.

Er ils trais commembers da la regenza dal Grischun che han tadlà èn stads commuventads: Marcus Caduff, il president da la regenza di per exempel: «El cumbatta per ses pajais e metta er sin las pussaivladads economicas». Jon Domenic Parolini di: «Igl è impressiunant, el es amez la guerra e mintga di auda el puspè quants morts ch'igl ha dà. Igl è da sperar che la guerra chala bainbaud.» E Christian Rathgeb agiunta: «Quai è stà in mument fitg commuventant per mai».

Dagut e dagut fa puoz?

A Tavau è Wolodimir Selenski sa drizzà ad in public che sa cumpona da ministers e politicras, scheffas e CEOs da tut il mund. Pia in lieu nua che daners e pussanza s'entaupan, forsa er in lieu nua che quai pudess propi muventar insatge puncto guerra? Marcus Caduff crai che bain: «Quai pled è in da blers e sco in toc dad in puzzle. E la summa da quels pleds han segir in effect». Quai ch'il Grischun fetschia per il mument per sa gidar cun l'Ucraina saja da dar in suttetg als fugitivs, agiunta Caduff.