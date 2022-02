La Ems Chemie ha fatg l’onn passà tant in gudogn da record sco er ina svieuta da record – ed cun quai schizunt surpassà il nivel d’avant la pandemia.

Cumpareglià cun l’onn avant saja il gudogn s’augmentà per 26 pertschient sin 553 milliuns francs. La svieuta saja s’augmentada per 25 pertschient sin 2,2 milliardas francs. La gronda part da la svieuta haja il concern fatg cun polimers ord ils quals vegnan fabritgads tocca per autos, ma er chalzers dad ir cun skis u consolas da gieus. Quai ha communitgà la gruppa Ems.

Sfidas il 2022

Per l’onn current quinta la Ems Chemie cun ina svieuta ch’è levet sur quella da l’onn passà. E quai malgrà la situaziun economica che saja instabila. En pli spetgian er il 2022 inqual sfida, ha declerà la scheffa dal concern Magdalena Martullo. Uschia saja vinavant da quintar cun stretgas da material, er chattar persunal restia ina sfida, quai gist er en il Grischun. Sper quai fa Martullo er quitads pervia dal provediment d'electricitad. Stretgas avessia grevas consequenzas per l'industria.

Midada en la direcziun

Il cussegl d’administraziun propona da la radunanza generala da pajar ina dividenda da 21 francs per aczia. Plinavant ha il concern communitgà ch'i dettia ina midada en la direcziun: Oliver Flühler daventia nov CFO (schef da finanzas) dal concern. El succedia a Stefan Baumgärtner che bandunia la EMS la fin d’avrigl.