In terratrembel, in tsunami – ed anc ina catastrofa nucleara

Il center dal terratrembel è il mar pacific. In'ura pli tard tutga in tsunami la riva dal Giapun. Las undas èn per part fin 20 meters autas. L'aua inundescha vitgs e citads. Passa 20'000 morts haja l'unda chaschunà, uschia ina calculaziun fatga pli tard.

Er l'ovra atomara «Fukushima Daiichi», ch'è a la riva, vegn tutgada da las undas. Ils sis reacturs sa serran giu automaticamain. Dentant betg tut va sco planisà. La forza electrica croda or, ed uschia er il sistem da sfradentar. Cun quai sa stgaudan ils bastuns nuclears – quels che vegnan atgnamain duvrads per far forza electrica. Passa 24 uras suenter il terratrembel schabegia l'emprima explosiun.

Passa 160'000 persunas ord la regiun da las ovras atomaras vegnan evacuadas. Bleras han gia cun las undas dal tsunami pers lur dachasa.

Situaziun ditg betg sut controlla

Las proximas emnas seguan adina puspè novitads dals reacturs. Explosiuns, success cun sfradentar bastuns nuclears, u material radioactiv che va en l'aria ed en l'aua. Durant tut il temp emprovan pumpiers, armada e collavuraturs da l'ovra atomara da sfradentar ils bastuns cun aua dal mar.

Fin che la situaziun è sut controlla, vai passa 9 mais. Pir il december dal 2011 annunzia la regenza, che la situaziun saja propi sut controlla. Ils eveniments vegnan classifitgads cun stgalim 7 sin la scala dad INES – il pli aut stgalim, che correspunda ad ina catastrofa atomara. Trais mais suenter cumenzan las lavurs da rumir, quellas vegnan a cuzzar tozzels dad onns.